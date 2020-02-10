加强心理疏导 做好人文关怀

疫情突发，不仅威胁着公众的身体健康，也会影响到人们的心理健康。及时加强心理疏导，做好人文关怀，是打赢这场疫情防控阻击战的重要一环。

2月3日，习近平总书记主持召开中央政治局常委会会议研究下一步疫情防控工作，会议强调要加强心理干预和疏导、有针对性做好人文关怀，对于我们更加深入细致做好群众工作，深入落实科学防治要求，坚定信心打赢疫情防控的人民战争具有重要指导意义。

疫情发生以来，有关部门及时印发《新型冠状病毒感染的肺炎疫情紧急心理危机干预指导原则》，为各地科学、规范、有序加强心理干预和疏导提供有力指导。各地区在原有心理热线基础上，统筹协调多部门、多方面的心理热线服务，努力为公众提供心理援助服务。各学校充分利用心理咨询和辅导中心，为疫情防控下的学生提供心理干预和咨询。在各方面共同努力下，全方位、立体化、全覆盖的心理干预和疏导机制正在形成。

加强心理疏导，需要实施分类干预。研究表明，人在面临突发性危机时，个体总会不同程度地产生某种焦虑情绪和恐慌心理，不同群体会产生不同的心理应激反应。要及时将心理干预纳入疫情防控整体部署，以减轻疫情所致的心理伤害、促进社会稳定为前提，根据疫情防控工作的推进情况，及时调整心理干预工作重点。要结合不同群体的特点，为受影响人群提供心理健康服务，为有需要的人群提供心理干预，同时要积极预防、减缓和尽量控制疫情的社会心理影响。

做好人文关怀，需要帮助不同群体免除后顾之忧。病毒无情，人间有情。当前，奋战在疫情防控一线的医护人员、干部职工、科研人员和志愿者们，工作压力和强度大，生理和心理负荷高。对此，各地区各部门要合理安排工作时间，确保人员轮休，做到张弛有度。对于长时间奋战在抗疫一线，或者已经被隔离而无法回家的工作者，也要给予他们的家庭相应的关怀和照顾，做好温暖人心的工作。充分考量心理需求，努力解决实际困难，提供有力支持和保障，奋战在防控一线的勇士们才能专心致志、义无反顾与病魔作战。同时，保持生产生活平稳有序，确保居民生活必需品供应，人民群众才能更加安心和放心地做好居家防护。

面对疫情，积极乐观的情绪、健康向上的心态，也是一种强大的免疫力。从个人层面来说，要保持理性平和，对疫情有科学认知，积极做好个人防护，不偏听偏信、不盲从跟风、不信谣传谣，坚定战胜疫情信心。从社会层面来说，要涵养积极健康的社会心态，倡导科学文明的生活方式，形成强信心、暖人心、聚民心的社会氛围。要做好宣传教育和舆论引导工作，深入宣传党中央重大决策部署，充分报道各地区各部门联防联控的措施成效，生动讲述防疫抗疫一线的感人事迹，讲好中国抗击疫情故事，展现中国人民团结一心、同舟共济的精神风貌，凝聚众志成城抗疫情的强大力量。要正视存在的问题，及时发布权威信息，回应群众的关切，增强及时性、针对性和专业性，广泛普及科学防护知识，加强对健康理念和传染病防控知识的宣传教育，帮助广大人民群众提高文明素质和自我保护能力，纾解焦虑情绪，消除恐慌心理。

疫情防控是一场只能赢不能输的阻击战。在党中央的坚强领导下，充分发挥中国特色社会主义制度优势，紧紧依靠人民群众，动员和激扬起强大的精神力量，我们完全有信心、有能力打赢这场疫情防控阻击战。

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 01 版）