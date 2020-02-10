新华社北京2月9日电 2月9日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强赴中国医学科学院病原生物学研究所，考察疫情防控科研攻关，慰问一线科研人员。

中国医学科学院负责人汇报了疫情防控科研进展，李克强对他们夜以继日辛勤付出、开展攻关予以肯定。他说，贯彻习近平总书记关于加强疫情防控工作的重要指示精神，中央应对疫情工作领导小组对疫情防控工作多次作出部署，疫情防控工作正在有力开展。要继续做好早发现、早报告、早隔离、早治疗，进一步加强对确诊患者的集中收治和对疑似患者、发热病例、密切接触者的集中隔离和观察，努力提高收治率和治愈率、降低感染率和病死率。抗击疫情既需要全民行动，更需要科技支撑。要集中最强科研力量，加强协同攻关，攻克最急防治难题，科学精准抗击疫情。

在电镜实验室，科研团队负责人介绍了用于研究新冠肺炎药物和疫苗的动物模型、病毒传播途径研究等情况。李克强说，科学防控很重要的是加快研究清楚病毒传播途径，这样就能更有效地开展群防群控，把宝贵的防控资源用到该用的地方，发挥更大效用。他叮嘱科研人员，对群众关切的病毒传播途径等要及时发出权威声音，以利科学防控。

在病原系统生物学重点实验室，李克强详细了解抗病毒药物筛选等情况。得知目前已筛选出药物启动临床试验，并正在研制满足不同临床需求的药物，李克强说，有效药物是打赢这场阻击战的重要制胜武器，是提高患者治愈率、降低病死率的关键，抗疫一线的医护人员和患者对此十分期盼。医药等相关领域科研工作者要与时间赛跑，集中各方智慧，加强与临床合作，深入研究治愈病例的治疗方案，全力开展药品研发攻关。他叮嘱随行有关同志，要对有效药物以及疫苗研制加大财力物力人力等各方面支持和保障。李克强强调，药物和疫苗研制一定要尊重科学、遵循规律，把安全性有效性作为根本标准。有了有效药物，就能给患者带来福音，给群众送上“定心丸”。

李克强向为抗击疫情持续奋战的一线科研人员表示感谢。他勉励科研人员说，你们是关键岗位，要在关键时刻发挥关键作用，勇于探索创新，为抗击疫情、保护人民群众生命安全和身体健康作出更大贡献。要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下同舟共济、众志成城、共克时艰，坚决打赢疫情防控阻击战。

刘鹤、肖捷陪同考察。

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 01 版）