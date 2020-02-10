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疫情防控要牢记“早”字诀

江  南

2020年02月10日08:25 来源：人民网－人民日报

疫情防控既要做好打硬仗的准备，也要在权威信息发布、回应群众关切的及时性上下功夫

在“早”字上下功夫，提高工作的主动性，我们方能在这场事关亿万人民生命健康的斗争中不负重托、不辱使命

近日召开的中央政治局常委会会议强调，要进一步完善和加强防控，严格落实早发现、早报告、早隔离、早治疗措施，加强疫情监测。运用“早”字诀抓好疫情防控，关键是要建立起可靠的联防联控机制。当前，浙江各级党委和政府靠前指挥，基层党员干部坚守岗位，社区网格员、志愿者迅速动员，在疫情防控的主战场，各方力量加速整合、尽锐出战。在杭州市下城区，每天约有1500人次的“武林大妈”，24小时分批次值守、巡防在抗击疫情的前线；在湖州市，基层干部和社区工作者逐户“爬格子”排查，宣传疫情防控知识……老老实实下足硬功夫，把联防联控的大网织牢织密，才能提升疫情管控力度、增强未雨绸缪的能力。

疫情防控既要做好打硬仗的准备，也要在权威信息发布、回应群众关切的及时性上下功夫。“浙江全省医用外科口罩缺口400万只，医用防护服缺口近2万件”，这组数据通过权威发布平台向社会披露之后，浙江省发挥产业链优势迅速动员生产，同时组织社会捐赠。杭州市在公告市民可以通过微信公众号预约登记领取口罩后，又及时补充一条推送：已预约成功的，改定点领取为统一免费配送上门。及时公开信息，早一点补齐防控短板，早一点完善防控政策，这样的“早”和“快”，体现的正是抓落实的严肃态度。

同时间赛跑、与病魔较量，早一分钟发现，就意味着能早一分钟组织救治，早一分钟隔断传染。如何做到早发现？日前，国家卫健委高级别专家组成员李兰娟院士在接受媒体采访时，提到浙江的一个病例：病人自己还不知道，用大数据一查，发现他和来自武汉的三个人有过接触。浙江在疫情防控中，充分运用大数据等现代技术手段，发现潜在患者并控制传染源。比如衢州市就组成疫情防控“大数据行动组”，开发预警平台，全天滚动筛查，精准划定涉疫情重点地区易感群体，并用大数据作指导，定向排查相关人员车辆。这些技术手段的落实落地，将助力疫情防控赢得主动。

眼下，返岗返工返学等“三返”高峰陆续到来，疫情防控仍是当前最重要的工作。我们既要遏制蔓延势头、坚决打赢疫情防控阻击战，也要做好思想和作风的准备，不能有丝毫的侥幸和松懈。按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，在“早”字上下功夫，提高工作的主动性，我们方能在这场事关亿万人民生命健康的斗争中不负重托、不辱使命。

（作者为本报浙江分社记者） 

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 05 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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