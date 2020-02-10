以家国情怀守护人民健康

疫情就是命令，防控就是责任。为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，春节期间，各级党委和政府都在全力工作，医疗卫生、物资保障、公安消防、科研攻关、民生供应、志愿服务等各条战线的工作者都在尽职守责。珍视生命、守望相助的人间大爱，为春节假期铺就了特别底色。

“对国家的忠，就是自己对父母最大的孝。”共和国勋章获得者黄旭华曾这样形容尽忠与尽孝的关系。如今面对疫情，为了他人的安康与幸福，为了国家的安宁与强大，许多人不得不放弃节日休假和亲友团圆，主动投身到最辛苦、最危险的岗位。这是对国家的忠诚，也离不开家人的支持。家国一体、休戚与共的使命感、责任心，支撑中华民族生生不息，助力中华文明薪火相传，是我们战胜疫情的重要精神支柱。弘扬家国情怀，为党分忧、为国尽忠、为民造福，一定能在抗击疫情的大考中不负人民、不负历史。

弘扬家国情怀，意味着忠于信仰、坚守初心。信仰是灵魂，初心是根本，信仰和初心的情感立基点，正在于家国情怀。回望历史，无数共产党人满怀对国家和人民的责任，排除万难争取了一个又一个胜利。在防控疫情的关键期，同样有无数先锋、勇士，砥砺信仰和初心，越是艰险越向前。投身防控疫情第一线，正是践行初心使命、体现责任担当的试金石和磨刀石。我们必须用勇挑重担的实际行动展现初心使命、诠释信仰忠诚，筑牢守卫万家灯火的安全防线。

弘扬家国情怀，意味着忠于人民、奉献人民。人民是共和国的坚实根基，人民是我们党执政的最大底气。我们的一切奋斗都是为了人民的利益，我们的一切成就都是紧紧依靠人民取得的。就抗击疫情而言，人民群众是这场斗争中的主体力量。当前，从城市到乡村，从医护人员到基层干部再到普通群众，一场齐心协力、众志成城的疫情防控阻击战正全面展开。时刻把人民群众的安危冷暖放在心上，充分考虑并切实回应群众关切，采取有效措施，坚决遏制疫情蔓延势头，就一定能紧紧依靠人民群众打赢疫情防控阻击战。

弘扬家国情怀，意味着忠于职守、守土负责。人并不完全是为了获得物质报酬而工作的，为国家贡献、为他人奉献，是个人职业成就感的重要来源。连日来，人们纷纷把致敬的目光投向那些奋战在抗疫最前线的医护人员、专家学者，他们迎难而上、不惧危险、抢救生命，树起了职业精神的典范。对待工作，我们应该像那些恪尽职守的人一样，始终怀着热忱责任感，履行义务善始善终，发挥才智善作善成。做好本职工作，实现的不仅是个人的职业理想，也将为国家和社会做出应有贡献。

“时间不等人！历史不等人！时间属于奋进者！历史属于奋进者！”无论是抗击疫情、保卫人民健康，还是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，我们都必须不忘初心、牢记使命，不畏风浪、直面挑战。弘扬家国情怀，永葆爱党爱国、服务人民的本色，我们必能克服前进道路上的一切困难，继续向着实现中华民族伟大复兴的光辉目标进发！

（作者单位：安徽省中国特色社会主义理论体系研究中心）

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 05 版）