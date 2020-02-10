扛起责任，把初心写在抗疫一线

各级党委和政府坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署，发挥了集中力量办大事的制度优势，筑牢了防控疫情的全国防线

让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬，充分发挥基层党组织横向到边、纵向到底的动员能力，发挥共产党员先锋模范作用，凝聚起众志成城的强大力量，就能打赢疫情防控的人民战争

在疫情防控的战场上，有很多冲锋在前的身影：山东青岛84岁高龄的杨立梓老人主动申请，在社区摸排情况、发放宣传材料；家在陕西城固的军人何玉朴，因为肩负防疫任务主动取消了原定大年初六举行的婚礼；来自空军军医大学的王新、仲月霞夫妇，顾不上照顾家中老人，同时递交请战书前往武汉……面对疫情，他们舍小家为大家、负责任敢担当。他们有一个共同的名字：共产党员。

疫情就是命令，防控就是责任。2月3日，中央政治局常委会召开会议，习近平总书记对做好下一步疫情防控工作提出明确要求，其中一个重要方面就是，各级党委和政府要“把落实工作抓实抓细”。共产党人的初心和使命不是抽象的概念、空洞的口号，而必须体现在实实在在的行动中。这场疫情防控阻击战，正是践行初心使命、体现责任担当的试金石和磨刀石。各级党委和政府要展现大局意识和全局观念，广大党员干部要体现宗旨意识和为民情怀，就要把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，就要在群众最需要的时候挺身而出、英勇奋斗、扎实工作，就要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。

现在正值春运返城潮，各地也开始陆续复工，疫情可能随着人员流动而突破地域限制、产生扩散风险。正因此，做好疫情防控工作，就要坚持全国一盘棋，各级党委和政府必须坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度，做到令行禁止。疫情发生后，从纷纷启动重大突发公共卫生事件一级响应，到陆续成立各级疫情防控工作领导小组，再到集中支援武汉，可以说各级党委和政府坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署，发挥了集中力量办大事的制度优势，筑牢了防控疫情的全国防线。接下来，各级党委和政府应该继续增强大局意识和全局观念，把落实工作抓实抓细。

在湖北一些地方，疫情有进一步向县域和农村蔓延的势头。这就要充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，把基层党组织和广大党员全面动员起来，坚定站在疫情防控第一线，做到哪里任务险重哪里就有党组织坚强有力的工作、哪里就有党员当先锋作表率。在河南信阳，驻村第一书记自愿放弃休假，义无反顾奔赴农村一线，构筑起群防群治的牢固堡垒；在浙江温州，“临时党支部”“党员突击队”和“党员志愿服务队”迅速行动起来……让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬，充分发挥基层党组织横向到边、纵向到底的动员能力，发挥共产党员先锋模范作用，凝聚起众志成城的强大力量，就能打赢疫情防控的人民战争。

从1998年抗击洪水，到2003年抗击非典，再到2008年抗震救灾，每一次应对重大风险挑战，都让干部队伍获得锻炼提升。风险挑战不可怕，可怕的是没有斗争意识、斗争精神、斗争魄力。和平年代或许没有硝烟，但同样有考验、有战场。疫情蔓延，正是共产党员接受考验的时候。保持共产党人敢于斗争的自觉和胆魄，拿出直面风险挑战的勇气，激扬越是艰险越向前的豪气，具备啃硬骨头、挑重担的担当，我们就能构筑起打赢疫情防控阻击战的钢铁长城。

“看到身边的党员率先垂范，我备受感动和鼓舞”“如果能在这个时候入党，我感到无比光荣”……在疫情防控中，不少一线工作者申请入党，以庄严的志向锚定人生新航程。入党是一份光荣，更是一份责任。每一个党员干部勇担重任，把初心使命写在抗疫一线，我们必将赢得最终胜利。

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 05 版）