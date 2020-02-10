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除湖北外其他省份每日确诊病例数5天来降42.8%（国务院联防联控机制发布会）

2020年02月10日08:25 来源：人民网－人民日报

人民网北京2月9日电  （记者邱超奕）截至2月8日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例33738例，其中重症病例6188例，累计治愈出院病例2649例，累计死亡病例811例，累计报告确诊病例37198例。2月9日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。据介绍，全国除湖北外其他省份每日报告的确诊病例数从2月3日890例下降到2月8日509例，降幅达42.8%，表明各地防控措施正发挥作用。

2月8日，36个大中城市米面油零售价格与节前基本持平，15种蔬菜价格比1月30日高点回落了10个百分点。从后期看，全国以及武汉市等重点地区重要生活物资的供应是有保障的，价格预计总体平稳。在全国范围保供方面，主要采取了四项举措：一是启动重要民生商品价格应急监测；二是加大复工复产力度，增加重要生活物资供应；三是指导地方引导商业企业增加商业库存，充实生活必需品的地方储备；四是加大金融支持力度，对重点企业给予贷款优惠利率等政策支持。

连日来，湖北生活必需品市场运行总体平稳，库存基本稳定，生活必需品价格进一步回落。全国生活必需品市场供应总体充足。目前，确定了500家重点保供企业，包括400家生产企业，50家大型农产品批发市场，20家跨区域连锁企业集团，还有十大电商平台、部分餐饮企业。此外，预计全国冬春蔬菜产量约1.7亿吨，比去年同期增加2%左右。从生产方面来说，冬春蔬菜生产形势是好的，供应量充足。

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 03 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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