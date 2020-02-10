他们守护着心理防疫线（来自疫情防控一线的报道）

“我爱人住上院了，这些天是你们陪我熬了过来。谢谢！”收到陈阿姨发来的信息，“95后”姑娘肖心爽长舒一口气，晚上终于可以睡个好觉了。

一连两周，每到晚上，肖心爽的手机就会响个不停，微信里一条条语音提醒着她，家住武汉江岸区台北街的陈阿姨情绪不太稳定。先是老父亲疑似感染新冠肺炎，随后她和爱人也先后疑似感染。60多岁的陈阿姨一度失眠。

好在有肖心爽和另外两名志愿者不断开导和陪伴，让陈阿姨慢慢学会调整情绪，重新树立信心。

肖心爽是武汉泽霈社会工作服务中心的志愿者。她和150多名志愿者一起守护着心理防疫线。

泽霈社工服务中心负责人吕莹说，针对一些市民出现的情绪波动，她在网上发起志愿服务武汉市民心理健康活动，“马上就有很多人响应。”

志愿者中，大多数人不在武汉。他们为了同一个目标聚拢，经过培训后成为江岸区台北街道和武昌区白沙洲街道居民随叫随应的服务员。

吕莹是一名心理咨询师，有着13年志愿服务经验的她带领大家在线上服务。4人一个小团队加入社区网格微信群，在群里“听差”，同时密切关注居民的身心健康状况。按照设计规划，每个小团队中必须有1名心理咨询师和1名医护人员。

台北街位于汉口城中心，居民以中老年人居多。吕莹说，志愿者每天都会与社区工作者一起筛选出利好信息，营造积极向上的气氛。

台北街道党工委副书记唐雯介绍，志愿者的加入让疫情群防群控有了更多办法。现在，台北街建立了3类微信群，一是各网格微信群，用于宣传防疫政策和知识；二是密切关注群，近200名发热患者和情绪不稳定的居民被纳入；三是特殊关照群，志愿者提供多对一的心理疏导服务。陈阿姨就在特殊关照群里。肖心爽说，目前她在相关隔离点吃药观察，身体状况逐渐好转。

在武汉，多家医院也开始关注医护人员和市民的心理健康。比如，在江汉区“方舱医院”，华中科技大学附属协和医院的心理咨询专家小组进驻，通过广播为患者提供心理疏导；在武汉大学中南医院，湖北省心理咨询师协会会长肖劲松开设多条心理热线，为医护人员和市民免费提供咨询。

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 03 版）