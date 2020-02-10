热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

乡情就是一服暖心药（来自疫情防控一线的报道）

人民网记者  范昊天

2020年02月10日08:25 来源：人民网－人民日报

“老易，体温量了没？”

“一大早一家人都量过了，蛮正常。”

“那就好。你要的菜送来了。好好休息，保重身体。”

7日上午，湖北大冶市金牛镇金畈村支书骆传发走进易家湾，来到居家隔离的老易家楼下。这次送去的肉食、蔬菜、米面等日常生活用品，都是骆传发代买的。

老易一家在武汉生活，去年底返回老家过年。6天前，老易母亲确诊新冠肺炎，其余6口人就地居家隔离。

金牛镇地处武汉、咸宁、鄂州三地交界，春节前全镇有5201人从武汉回家过年。目前，该镇确诊病例37例，是大冶市重点防控区域之一。

60多岁的骆传发担任村干部多年。疫情发生以来，他一直奋斗在战“疫”一线。现在，村里出现两起确诊病例，做好密切接触者隔离观察是他的重要任务。

怎么做？自有他的门道。

“每天早晚村里要做两次消毒，严格检查隔离措施落实情况，密切接触者量两次体温，缺一不可。”骆传发说，农村基层干部做的是乡里乡亲的工作，“隔离病毒，但不能把亲情隔离了。”

老易说，家里出现确诊病例后，刚开始心里也很紧张、害怕，收到村干部、亲戚朋友的关心鼓励信息后，心情慢慢平复下来。骆传发的手机里还有2月3日发给老易的一条短信：没有什么紧张可怕的，要相信党和政府，相信科学，我们一起加油！

每次去居家隔离的老乡家，骆传发都要和他们聊一聊家常，“消除他们的孤单感，增强防治的信心。”

在大屋涂湾，涂某兄弟三家从武汉返回，大年三十在家聚餐，结果一人确诊，全家十几个人分别进行居家隔离，现已解除隔离。“村干部隔三差五地问候，提供各种生活帮助，为我们卸下了很大的心理压力。”涂某说。

金牛镇党委书记余显军说，疫情防控，除了封闭隔离、加强管控，做好服务也很关键。14天隔离期，不少人会有些心理不适，乡情就是一服暖心药，在他们最需要时，帮着搭把手就过去了。

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 03 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn