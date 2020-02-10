乡情就是一服暖心药（来自疫情防控一线的报道）

“老易，体温量了没？”

“一大早一家人都量过了，蛮正常。”

“那就好。你要的菜送来了。好好休息，保重身体。”

7日上午，湖北大冶市金牛镇金畈村支书骆传发走进易家湾，来到居家隔离的老易家楼下。这次送去的肉食、蔬菜、米面等日常生活用品，都是骆传发代买的。

老易一家在武汉生活，去年底返回老家过年。6天前，老易母亲确诊新冠肺炎，其余6口人就地居家隔离。

金牛镇地处武汉、咸宁、鄂州三地交界，春节前全镇有5201人从武汉回家过年。目前，该镇确诊病例37例，是大冶市重点防控区域之一。

60多岁的骆传发担任村干部多年。疫情发生以来，他一直奋斗在战“疫”一线。现在，村里出现两起确诊病例，做好密切接触者隔离观察是他的重要任务。

怎么做？自有他的门道。

“每天早晚村里要做两次消毒，严格检查隔离措施落实情况，密切接触者量两次体温，缺一不可。”骆传发说，农村基层干部做的是乡里乡亲的工作，“隔离病毒，但不能把亲情隔离了。”

老易说，家里出现确诊病例后，刚开始心里也很紧张、害怕，收到村干部、亲戚朋友的关心鼓励信息后，心情慢慢平复下来。骆传发的手机里还有2月3日发给老易的一条短信：没有什么紧张可怕的，要相信党和政府，相信科学，我们一起加油！

每次去居家隔离的老乡家，骆传发都要和他们聊一聊家常，“消除他们的孤单感，增强防治的信心。”

在大屋涂湾，涂某兄弟三家从武汉返回，大年三十在家聚餐，结果一人确诊，全家十几个人分别进行居家隔离，现已解除隔离。“村干部隔三差五地问候，提供各种生活帮助，为我们卸下了很大的心理压力。”涂某说。

金牛镇党委书记余显军说，疫情防控，除了封闭隔离、加强管控，做好服务也很关键。14天隔离期，不少人会有些心理不适，乡情就是一服暖心药，在他们最需要时，帮着搭把手就过去了。

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 03 版）