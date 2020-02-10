每天要打近600个电话（应收尽收 刻不容缓）

“李浩，赶快到社区广场门口，有车送你到江堤街社区卫生服务中心，去做核酸检测。”

“张林，做完检测回来，带好生活必需品和换洗衣服，去红叶酒店。”

“李芳，密切接触人员也要到宾馆去集中隔离观察。宾馆条件蛮好，有暖气、有吃的。”

2月9日下午，胡明荣（见图，本报记者张武军摄）不停地打电话，嗓子都已经嘶哑。“从早晨到现在，连接带打，差不多400个电话了。”

今年59岁的胡明荣，是武汉市汉阳区江欣苑社区党委书记。这个社区，有5470多户，总人口近两万人。“春节前，回老家的将近一半，现有9800多人。”

2月6日，武汉市召开疫情全面排查动员部署会，不折不扣落实“四类人员”分类集中管理措施。

连续打完十几个电话，胡明荣摘下口罩，喝了一大口水。“从早晨7点多来上班，我这张嘴就没停过。”她说，为了落实排查任务，社区工作人员每人每天要打近600个电话。“我们在每个单元张贴了相关防疫通知，还有社区工作者、网格员以及社区卫生服务中心的电话号码，方便居民及时找到人。”

截至9日，江欣苑社区累计确诊新冠肺炎病人15例，发热病人26例，“四类人员”总计73人。“8日下午就已经全部排查完了，今天再复核一次。”胡明荣说。

“胡书记，下午怎么没见到物业消毒？”和记者交流期间，不时还有居民打来电话。“你听我讲，我们社区41栋楼、128个单元，但是消毒人员只有6个。6个人每天都在不停地给社区消毒，可能你没看见，但是绝对消毒了，我担保！”胡明荣耐心回话。

下午2时45分，又有居民打来求助电话：“胡书记，我是6栋2004号房的，家里有个爹爹87岁了，中风20多年；婆婆84岁，有重度糖尿病。现在家里没药了，能不能帮忙买点药？”

“莫慌！药品名字、标号、厂家发给我，我让志愿者马上去买，送到你家。”胡明荣说完，连忙招呼社区服务大厅一名待命的志愿者，安排买药。

当天清晨，胡明荣不到6点就起床了。“去年做了甲状腺癌手术，2010年做了肾上腺手术。大前天胃疼得受不了，去检查才知道长了东西。”医生开了3天吊针，胡明荣只去过两次，“因为耽误接听居民电话。”

“接下来这几天，我们主要是看有没有新增病人。”胡明荣说，她已经连续吃了十几天方便面，“实在是没时间，任务不等人！”

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 03 版）