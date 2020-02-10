切实加强疫情科学防控 有序做好企业复工复产工作

新华社北京2月9日电 2月8日，国务院应对新型冠状病毒感染肺炎（以下简称“新冠肺炎”）疫情联防联控机制印发《关于切实加强疫情科学防控有序做好企业复工复产工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》指出，为认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，按照中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组决策部署，各地区各部门和有关企业要以高度的责任感和使命感，按照科学、合理、适度、管用的原则制定针对性措施，既要切实做好春节后返程和复工复产后的疫情防控工作，确保人民生命安全和身体健康；又要及时协调解决复工复产中的困难和问题，尽早恢复正常生产，为疫情防控提供充足的物资保障，为稳定经济社会大局提供有力支撑。

《通知》要求，一要推动分批有序错峰返程返岗，统筹制定分类分批复工复产方案，疫情防控、能源供应、交通物流、城乡运行、医用物资和食品等生活必需品生产、饲料生产、市场流通销售等涉及重要国计民生的领域，要保障条件立即推动复工复产，重大工程和重点项目员工要及时返岗、尽早开工。二要全力做好交通运输组织保障，铁路、民航等要统筹运力做好重点群体运输，并切实降低疫情传播风险。三要分级分类提升核酸检测等快速筛查能力，在确保安全的前提下，扩大覆盖范围，提高筛查速度。四要加强重点人群隔离和病例收治。五要指导企业认真落实各项防疫要求，各企业要根据生产经营特点，认真做好复工复产前以及生产过程中检测筛查、通勤保障、个体防护等疫情防控工作。六要加快推进全产业链协调运行，建立重点企业派驻联络员制度，及时协调解决机器、用工、资金不足等问题，抓好原辅料、重要零部件等稳供保障。七要全面抓好安全生产和社会稳定，做好防疫物资、仓储物流、运输配送等重点企业重大安全风险隐患排查。八要努力提高公共服务保障能力，在保障一线医护人员防护物资的基础上，努力满足公共服务岗位防护需求，通过多种方式切实降低企业负担。

《通知》强调，各地区要压实企业和属地政府责任，建立健全工作机制，形成工作合力，切实做好群防群控，推动安全有序复工复产。

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 03 版）