武汉最大“方舱医院”运转有序（应收尽收 刻不容缓）

2月9日晚上，在武汉客厅“方舱医院”，已经连续工作了4天的周俊辉又开始了新一轮忙碌。按照武汉市防疫指挥部部署，武汉正集中落实“四类人员”分类集中管理措施，一批批确诊轻症患者被连夜送来。

该“方舱医院”计划设立2000张床位，于2月7日晚开始收治患者，截至9日晚10点，已经有1100多位患者入住。

周俊辉是武汉大学中南医院护理部护士长，负责“方舱医院”3个区护理人员的协调及管理工作。

连日来，全国各地的700多名医务工作者相继前来支援，其中大部分是护理人员。周俊辉协助中南医院神经内科副主任医师高永哲为医护人员进行培训，并安排分组上岗，确保这个武汉市目前规模最大的“方舱医院”运转平稳有序。

中南医院副院长章军建介绍，这相当于在武汉客厅设立了一个新的院区。该院区作为中南医院的病区延伸，软件、硬件均复制中南医院模式。

记者看到，一面面鲜红的国旗和党旗交相辉映，“众志成城、同心抗疫”的海报分布各处。每张床位都接上电源，标配电热毯、军大衣等物资，可以满足患者的生活需求。同时，还配有读书角、大屏电视等设施，方便开展防疫知识宣传、心理疏导等工作。

为了做好感染控制，这里进行了划片和分区，A厅被分成4个大区，每区之间用隔板隔开，前后左右的床间距在1米以上。

除了中南医院医护人员，8个国家援鄂医疗队已全部到位。他们共同为患者提供及时科学的治疗观察。江苏紧急医学救援队队长、江苏省人民医院急诊科主任医师陈旭峰介绍，救援队实行轮班制，每天有早班、中班、晚班和夜班4个班，每个班6个小时，配有5位医生和40位护士。

周俊辉介绍，“方舱医院”原则上收治已确诊、且未在定点医院隔离治疗的轻症患者。医护人员每天进行巡检，对病人进行口服药、肌肉注射等治疗。如果患者好转痊愈经过检测可以出院，如果病情加重立即转至定点医院。

距离这家“方舱医院”500米处，就是专门收治重症和危重症患者的金银潭医院。

2月7号晚，5位患者先后出现血氧饱和度低等症状，周俊辉和同事迅速联系转院事宜，直到患者均平安转至定点医院治疗，才再次投入到“方舱医院”的护理工作中。

“我们密切监测每一位患者的情况，通过沟通交流给予患者心理支持，帮助他们树立战胜病魔的信心。”周俊辉表示，由于人手紧张，很多同事白天黑夜连轴转，甚至几个小时没空喝水，但大家从不抱怨，只想让患者早日康复出院。

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 03 版）