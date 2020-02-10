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孙春兰率中央指导组赴湖北黄冈

指导落实“应收尽收”等防控举措

2020年02月10日08:25 来源：人民网－人民日报

　　新华社武汉2月9日电  （记者胡浩、赵文君）除武汉外，湖北省黄冈市也面临着严峻的疫情考验。为贯彻落实习近平总书记重要指示精神，中央指导组赴湖北黄冈实地指导落实“应收尽收”等防控举措。

　　今天上午，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰率领中央指导组来到黄冈市疾控中心，看望一线工作人员，了解疫情防控情况。孙春兰指出，黄冈紧邻武汉，春节前大量人员从武汉返乡，给疫情防控工作带来很大压力。黄冈医疗救治条件相对武汉较弱，一定要做好预案，落实区域联防联控，集中力量抓好源头防控，做到应收尽收，坚决切断病毒传播途径。看到来自国家疾控中心以及山东省、湖南省的医疗队，孙春兰向大家表示感谢，她说，“一方有难八方支援”是中华民族的优良传统，体现了中国特色社会主义制度优势，感谢大家在关键时刻冲锋在前，贡献才华、智慧与经验。

　　指导组来到黄冈市黄州区路口镇谢家小塆村。当了解到全村通过严格的防控措施，迄今零感染，孙春兰表示赞许，指出要咬定不放松，把零感染的纪录保持下去。在赤壁街道建新社区，孙春兰详细询问了“四类人员”的隔离收治情况。她强调，要把关口前移，落细落小落实各项防控措施，任务到人、责任到人，确保全部疑似病例及确诊患者得到及时收治，真正做到不漏一人。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月10日 03 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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