火神山医院重症医学科开始接收新冠肺炎患者（应收尽收 刻不容缓）

人民网武汉2月9日电 （鲜敢、汪学潮）9日下午2时许，从定点收治医院转诊而来的重症患者，陆续抵达武汉火神山新型肺炎专科医院。

为保证重症患者转运安全，救护车上配备转运呼吸机、心电监护仪等设备，医护人员随车护航，随时处理转运过程中患者可能发生的问题，确保安全转移。同时，还成立了远程医疗专家组，随时准备远程会诊指导，医院也专门成立医疗和感控专家组，为提高诊断治疗质量提供技术支撑。

在重症医学科二科病房外的转诊交接区域，救护车刚刚停稳，医护人员立即将患者接进病房，平稳放置在监护床上，护士迅速建立静脉通路，连接心电监护，密切观察患者的生命体征，顺利采集静脉血、动脉血、鼻咽拭子、痰标本。管床医生详细询问患者病情，认真交接相关医疗护理文书，确保对每一位重症患者做精准治疗。

重症患者入住后，先进行合理分诊，然后适时进行抗病毒药物治疗，提高自身免疫力。下一步还要遵循医学救治次序，进行精心治疗、细心护理。

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 03 版）