“一定要快点战胜疫情”（来自疫情防控一线的报道）

2月7日，是湖北省妇幼保健院中医科副主任医师李芳园进入武昌方舱医院的第三天，也是她的36岁生日。

2月5日凌晨4点，李芳园接到科室电话，7点集结，紧急支援武昌方舱医院。在这之前，李芳园义无反顾地报名前往战“疫”一线。来不及跟两个熟睡的孩子道别，李芳园迅速收拾好行囊后，同为医务工作者的丈夫将她送到了医院。当日下午，李芳园与省妇幼保健院另外24名医疗队员一起进驻武昌方舱医院。

李芳园的爱人在华中科技大学同济医学院附属同济医院药剂科工作，也随时准备奔赴发热门诊一线。当记者问起李芳园支援一线的事是否与爱人商量过时，李医生摇头，“无需商量，这是责任也是使命，义不容辞。”

以往过生日，全家人一起吃顿饭，其乐融融。但今年，她奋战在抗疫前线，眼中看的、心里想的，甚至下班后还在惦念的是病人的病情。虽然没有蛋糕、没有蜡烛，但同事们在微信群里给李芳园唱了生日歌，这让她倍感温暖。李芳园默默许下愿望：“一定要快点战胜疫情。”

晚上下班后，两个孩子跟李芳园视频，终于见到好几天没看到的妈妈，两个孩子一句“妈妈我想你了”，让她瞬间泪崩，“希望疫情早点过去，让医护人员和患者都能早日回家。”

据悉，湖北省妇幼保健院第一批派出25名医护人员进驻位于洪山体育馆的武昌方舱医院，负责这里的120多张床位，跟李芳园一起进驻的还有该院其他20名医生和4名护理人员。

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 04 版）