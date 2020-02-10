多举措协同防控 多方面保障生活（坚定信心 同舟共济）

人民网北京2月9日电 连日来，各行各业积极参与新冠肺炎疫情防控工作，提供便民服务，积极调配物资，协同社区防控，维护正常生产生活秩序。

加强社区防控

便民举措贴心

新冠肺炎疫情发生后，保利发展控股集团各板块各司其职，协同作战，全面保障客户与员工的生命健康安全，切实做好疫情防控工作。作为小区的防线，保利物业坚守一线，对内部员工及外来人员及时测量体温，加强小区重点部位的保洁，确保每天不少于一次，取消一切业主聚集类的社区文化活动。保利商业严格执行“不涨价、不缺货、不打烊”政策，积极调配民生、口罩消毒液等商品货源，并在全国旗下22家购物中心减免品牌商户部分租金。

面对新冠肺炎疫情，碧桂园启动应急预案，在集团旗下上千个社区早预防、强防御，迅速开展社区防疫行动，担负起为业主保驾护航的使命，为业主们筑起一道道坚实的安全防线。碧桂园在小区各大堂、楼道、地下车场等位置安排每日通风措施，进出小区所有人员需佩戴口罩，对小区电梯、楼道、单元楼栋、垃圾桶、出入口等公共区域每日进行全面消毒，取消小区内各类群众性文体活动，现场业务办理改为线上办理。截至2月3日，碧桂园服务湖北区域的2100多人团队坚持服务56个小区，用行动让社区业主安心，团队成员零感染零疑似。

积极调配物资

保障日常供应

新冠肺炎疫情暴发后，伊利及时启动了防控预案，持续投入1亿元抗击疫情，累计调拨约150万箱产品送至全国27个省份的1394家医院、卫生院、诊所、隔离观察点、疾控中心等一线机构。与此同时，伊利还积极带动上下游企业为抗击疫情共同出力，调动全球供应链资源紧急采购的100万个口罩，正陆续送达全国战“疫”一线。

从除夕至正月初九的春节假期里，京东超市各种生活日用品类始终保持充足供应，根据京东大数据显示，京东全站包括米面粮油及乳制品等在内的民生类商品成交额增长154%。其中，作为主要生活必需品的米、面成交额分别增长5.4倍、4.7倍，方便食品成交额增长3.5倍。作为保障居民菜篮子的京东生鲜、七鲜超市和七鲜生活，春节期间同样不打烊，尽可能保证消费者购买到新鲜食材。根据销售数据显示，春节期间京东生鲜成交额同比增长215%，为广大消费者提供了近1.5万吨生鲜产品。京东在保证自营商品货源和价格稳定的同时，启动后台数据监测系统，严格督促平台20多万商家恪守商业道德，严禁哄抬物价。京东面向平台商家推出了涵盖费用减免、金融和物流支持在内的11项补贴支持措施，特别是面向疫情严重的湖北地区商家，京东提供了减免一个月平台使用费、提供最高30万元的保险保障金、提供一个月免费运营服务等有力支持。

捐赠物资战“疫”

“线上”提供服务

为加强疫情防控，华侨城集团对旗下所有旅游景区暂停开放，并对网上预定门票的游客支持原路径全额退款。此外，华侨城集团捐款3000万元，旗下商业项目实施租金优惠减免政策，助力打赢疫情防控阻击战。华侨城集团所属康佳集团向武汉市中心医院、荆州胸科医院等医院捐赠138箱一次性医用手套、560个护目镜、40箱84消毒液等物资，为战“疫”贡献力量。

疫情发生后，粉笔公司对全部线下班停止教学行为，开通绿色退款通道。除此以外，粉笔公司推出保障用户权益的课程调整计划，所有线下转线上的课程都将在保证教学服务质量的情况下，只收取对标线下课程费用的50%。而所有选择退课的用户，粉笔公司也都将为大家免费提供配套学习图书，保留一个月笔试/面试会员，保留课程中赠送的线上课，未开课部分全额极速退款。

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 04 版）