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中国乒乓球队通过送餐机构为武汉一线医护人员送餐

2020年02月10日08:23 来源：人民网－人民日报

人民网北京2月9日电  （记者孙龙飞）8日是中国传统节日元宵节，当天，中国乒乓球队通过送餐机构为武汉汉阳医院等3家收治新冠肺炎病患医院的医护人员送上工作餐以及汤圆。

据悉，这3家医院除了有武汉当地的医护人员，还有来自上海、河南等前去支援的医疗团队，一天约有3000份工作餐的需求量。接下来，中国乒乓球队将通过送餐机构持续为前线医生送餐，让一线医护人员吃到可口的饭菜。

目前，中国乒乓球队主力正在卡塔尔多哈进行小板块集训，以备战3月的国际乒联世界巡回赛卡塔尔公开赛和将在韩国釜山举行的团体世乒赛。2月8日，中国乒乓球队在一封公开信中写道：“今天是元宵佳节，我们身在海外集训备战，惦念国内的家人，也时刻关注、记挂着在抗击疫情一线日日夜夜奋斗的你们。”

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 14 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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