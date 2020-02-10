宁夏：“互联网+医疗健康”助力战“疫”

记者7日从宁夏回族自治区卫生健康委员会了解到，目前，宁夏已有22家互联网医院加入新型冠状病毒感染的肺炎抗疫战役中，通过开通互联网医院免费发热咨询，线上咨询专业医生，减少就医次数，从而避免交叉感染，现已开展在线问诊3万余例。

“(新型冠状病毒感染肺炎)疫情发生以后，很重要的一点就是要切断传染源，防止人群聚集。宁夏医科大学总医院副院长杜勇向记者介绍，当下正值流感高发季，一些普通的发热病人前往发热门诊看病，会增加交叉感染的几率，“通过开展互联网在线问诊服务，对患者进行在线初步问诊，根据患病情况引导线下就诊，能缓解医院发热门诊及急诊就诊压力，同时可避免不必要的交叉感染。”

据了解，宁夏医科大学总医院自开通线上发热门诊专线以来，已上线呼吸与危重症医学科、感染性疾病科、全科医学科等14个科室，260余位专家免费在线问诊。截至2月6日9时，共计接收在线问诊3462余例。同时完成与中卫市人民医院、固原市人民医院等医院远程会诊7次，排查新冠肺炎可疑病例14例。

记者在宁夏医科大学总医院看到，医务人员只需一台电脑或一部手机，便可以通过远程诊疗平台在线与咨询患者进行交流，“对发热病人我们会特意询问其是否有外地接触史。”宁夏医科大学总医院全科医学科副主任医师金晓菲介绍，医生会根据患者描述的症状，进行初步问诊。

宁夏是全国首个“互联网+医疗健康”示范区，在新冠肺炎疫情防控期间，宁夏利用互联网医院平台提供线上问诊、科普解读，展示平台咨询较多、情况典型的案例供网友参考，并为患者提供心理疏导服务，借助线上信息技术手段，更好地助力线下医疗及疾控机构防控疫情，对广大轻症患者做好家庭环境的疾病防护工作，在特殊时期做好百姓健康的“守门人”，目前已有近40万人从中受益。(杨迪)