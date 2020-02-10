河南成立中医专家指导组参与新冠肺炎患者诊治

记者从2月7日河南省政府新闻办举行的“河南省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作”第五场新闻发布会上获悉，中医药大省河南已成立由314名专家组成的省市两级中医技术指导组，全方位参与轻重症病人的诊治和会诊工作。目前，河南省内中医参与新冠肺炎重症患者会诊率100%，在确诊患者和出院患者中，中医药协同治疗率分别达到94.31%和90.7%。

眼下，新型冠状病毒感染的肺炎疫情仍在持续，患者的治疗效果备受社会关切。2月6日上午，18位新型冠状病毒感染的肺炎患者，经湖北省中西医结合医院医护人员精心治疗治愈出院，这一利好消息让不少关注疫情的人看到希望。

用中医药抗击新冠肺炎，中医药大省河南早已有行动。

据河南省卫生健康委副主任张智民介绍，疫情发生后，河南第一时间建立了中西医协同诊疗机制，第一时间建立专家团队。目前，仅省市两级就有中医技术指导组专家314名，全方位参与轻重症病人的诊治和会诊工作。

“我们组织省级中医专家赴全省实地进行技术指导。指挥部医疗救治组向全省派出的13组技术指导专家组中，各有一名中医专家，负责指导市县中医药救治工作。”张智民说，如此配置是为了确保救治规范、有序有效，实现了中医专家指导全覆盖。

张智民也透露，截至目前，河南省中西医结合救治工作进行顺利。“根据我们每天的动态统计，截止2月6日，河南省中医参与重症患者会诊率100%，在确诊患者和出院患者中，中医药协同治疗率分别达到94.31%和90.7%。”(记者 韩章云)