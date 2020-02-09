广东省：允许企业延期补办补缴医疗保险

7日，广东省医保局联合省财政厅、省税务局印发《关于进一步做好新型冠状病毒感染的肺炎防控工作的通知》（粤医保发〔2020〕7号），指导各市进一步做好新冠肺炎疫情医疗保障和防控工作。

通知指出，全力支持患者救治，最大限度提高待遇水平。对确认疑似和确诊参保患者，其在医疗机构门诊、住院诊疗使用药品和医疗服务项目发生的医疗费用（含合并症、并发症等），不设个人先自付比例，全部纳入医保基金支付范围。其门急诊、留观和住院医疗费用（含确认前按规定救治相关医疗费用），不设年度最高支付限额，取消基本医疗保险起付标准，按一级医疗机构住院报销比例支付，进一步提高保障水平。

通知指出，全力防控疫情扩散，多管齐下避免人员聚集。支持医疗机构根据患者实际情况，合理增加单次处方用药量，减少病人到医疗机构就诊配药次数。对高血压、糖尿病等慢性病患者，支持诊治医生将处方用量放宽至3个月，保障参保患者长期用药需求。充分利用网站、微信公众号、小程序等线上渠道，办理医疗保险参保登记、缴费等日常经办业务，减少经办大厅现场办理业务。凡可通过网上办理的事项，一律不得要求到现场办理。

通知指出，全力支持企业复工复产，允许企业延期补办补缴。对因受疫情影响无法按时缴纳基本医疗保险（含生育保险）费用的，允许企业延期至疫情解除后三个月内补办补缴，免收滞纳金，不影响参保人员享受待遇。