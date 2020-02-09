广州：疫情之下用血紧张 医护人员带头献血

受疫情影响，市民献血数量减少，临床用血更是紧张。近日，为了保障医疗用血，广州多家市级医院开展献血活动，医护人员带头无偿献血。

据了解，广州医科大学附属第三院是广州重症孕产妇救治中心，一直以来，“用血”问题在重症孕产妇的救治上显得突出。孕产妇的救治不会因疫情而中断，但近期献血量明显减少。为了保证临床医疗急救用血的需求和输血安全，进一步发挥医务工作者无偿献血的带头作用，该院第一时间主动向广州市血液中心预约献血。

记者在现场看到，为避免献血者聚集，采血分时段错峰进行，并严格做好采血和献血人员的防护。短短一个上午，该院103名职工参与无偿献血，献血总量22500毫升。

“特殊时期，医者献血也是用另一种方式在救人。”该院急诊科副主任胡峻岩说。

神经内科主任医师刘宇明，刚结束上午的门诊就急匆匆地赶到了献血现场捐献了200毫升血液。作为一名党员的她说：“党员任何时候都要起先锋模范作用，尤其在这种关键时刻”。