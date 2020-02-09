出院，元宵节最好的礼物

“我原本已经做好打‘持久战’的准备，没想到能够在元宵节这天出院。这是广东医疗队带来的最好礼物。”2月8日是元宵节，走出武汉市汉口医院隔离病区住院楼，75岁的刘老先生高兴地说。

住院16天后再次呼吸到病房外的空气，刘老先生心情大好：“虽然我的‘黄陂普通话’不好懂，但是广东医疗队的医生护士都很耐心。”

谈起住院经历，他仍心有余悸。1月24日除夕，距离出现发热症状已过去12天，连日高烧不退、一度出现晕厥，几经辗转他才住进汉口医院。

刘老先生当时并不知道，就在同一天，第一批来自广东省的“白衣战士”已经连夜出发奔赴武汉。2天后，广东医疗队正式接管了他所在的内科楼2楼病区。

“广东来的医生护士对待病人很细致，像郭亚兵主任就多次给我讲解病情，给我信心。”刘老先生提到的郭亚兵，是第一批广东医疗队领队。作为曾经在北京小汤山奋战过的感染科专家，他再次冲在一线，查房、诊疗，很多患者见到他便安下心来。

经过半个多月的治疗，刘老先生近日两次核酸检测结果均为阴性、肺部感染状况明显改善，达到了出院标准。

“我要感谢广东人民，派了这么好的医疗队来帮助我们。”刘老先生的话道出了很多患者的心声。

元宵节当天，在汉口医院广东医疗队接管的两个病区，共有30名患者出院，这是医疗队进驻以来首次患者集中出院。

71岁的祝爷爷和66岁的潘奶奶是一对夫妻，他们均不幸被感染，在汉口医院住院长达24天。对于广东医疗队带来的改变，他们有着深刻的感受。

“广东医疗团队医术高超，任劳任怨。他们缓解了汉口医院的巨大压力，也给我们带来了新的希望。”祝爷爷说。

而在第一批广东医疗队医疗组组长、广州医科大学附属第一医院主任医师陈爱兰看来，优异诊疗效果的取得，与广东医疗队发挥集体智慧、优化诊疗方案的努力密不可分。

“我们想方设法让患者最迫切需要的氧疗得到保障，为机体战胜病毒赢得时间。”陈爱兰说，尽管工作强度大，但看到病人康复，就是最大的喜悦。

值得一提的是，元宵节当天，广东医疗队总领队易学锋和郭亚兵、姚麟等专家和医护人员，还为两病区约100名住院患者送去汤圆，送上广东医疗队的暖心祝福。