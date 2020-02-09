粤发热门诊所有患者采集咽拭子检测核酸

广东省卫健委通报，省疫情防控指挥部办公室医疗救治组部署下一步工作，发热门诊所有患者均要采集咽拭子检测核酸。

7日下午，广东省疫情防控指挥部办公室医疗救治组召开全省非定点收治医院视频会议，就进一步做好当前新型冠状病毒肺炎病例筛查和救治工作展开部署。会议指出，当前广东救治任务繁重，全省各地要强化工作落实，加强风险隐患排查，要做好四个“全面落实”。

全面落实院长负责制。每个医疗机构的院长要全面负责所在机构的疫情防控、医疗救治工作责任；要抓好发热门诊等重点部门关键科室的规范设置和管理；落实医务人员首诊负责制，强化医务人员救治知识和感控知识的全员培训、救治物资的筹措安排和应急预案制定等。

全面落实救治工作的组织管理，尤其是规范发热门诊设置和管理。各地务必严格对照发热门诊现有设置和管理要求，对不符合设置要求的发热门诊立即关停，管理不到位的要立即整改。同时，发热门诊就诊患者实施全员检测，也就是说，发热门诊就诊的所有患者均要采集咽拭子进行新型冠状病毒核酸检测，做到一个不漏。

全面落实医务人员个人防护。会议要求，各医疗机构必须加大工作力度，切实做好医院感染防控工作，加强防护物资保障工作，强化医务人员个人防护。对防控工作不落实、措施不到位等情况造成疫情扩散、医院内感染的，将严肃倒查，依法依规追究责任。

全面落实全员培训考核。会议要求，各地专家组要对辖区内病例诊断、治疗及时快速提高技术指导，加强对县及线以下基层医疗机构医务人员进行救治知识的培训，进一步提升基层医疗机构一线医务人员对疾病的辨识能力和救治水平。