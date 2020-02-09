湖北：社会各界捐赠医疗防护物资超1000万件次

为了支持湖北的疫情防控工作，社会各界已捐赠医疗防护物资达1000万件次以上。这是湖北省副省长曹广晶8日晚在湖北新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作例行新闻发布会上透露的消息。

据介绍，疫情防控中，湖北积极争取中央和社会各界的支持。曹广晶说，截至2月7日，党中央、国务院，国家多个部委以及各兄弟省（区、市）支援湖北省各类医疗物资累计达到1000万件次以上；社会各界捐赠的医疗防护物资也达到1000万件次以上。

医疗防护物资的运送中，湖北全力保障快速到达，采取点对点对接模式，让医疗物资能够从出厂，或者运抵相应机场、火车站后，都能够快速到达一线。医疗物资的分配工作中，武汉地区采取预先分配，物资到达前，根据相应信息确定分配原则，预先就分配好、快速检查、快速发送，让“车等货”而不是让“货等车”；其他市州，有的是直接送到医院，有的是送到市州的卫健委，进行检查后再分配到相应的医院。