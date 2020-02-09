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湖北新增新冠肺炎确诊病例2147例 新增出院324例新增死亡81例

2020年02月09日10:39 来源：新华社

湖北省卫生健康委员会9日发布通报透露，2020年2月8日0时-24时，湖北省新增新型冠状病毒肺炎病例2147例，其中：武汉市1379例、孝感市123例、黄冈市100例、襄阳市81例、宜昌市78例、荆门市75例、鄂州市70例、黄石市57例、荆州市56例、随州市31例、十堰市29例、仙桃市20例、天门市18例、咸宁市17例、恩施州11例、潜江市2例。全省新增死亡81例，其中：武汉市63例、黄冈市7例、孝感市3例、襄阳市2例、荆州市2例、咸宁市2例、荆门市1例、鄂州市1例.新增出院324例，其中：武汉市179例、黄冈市32例、鄂州市31例、宜昌市12例、荆门市12例、咸宁市11例、黄石市10例、襄阳市9例、十堰市7例、孝感市7例、恩施州7例、荆州市4例、仙桃市2例、潜江市1例。

截至2020年2月8日24时，湖北省累计报告新型冠状病毒肺炎病例27100例，其中：武汉市14982例、孝感市2436例、黄冈市2141例、荆州市997例、襄阳市988例、随州市984例、黄石市760例、宜昌市711例、荆门市663例、鄂州市639例、咸宁市493例、十堰市467例、仙桃市379例、天门市197例、恩施州171例、潜江市82例、神农架林区10例。全省累计治愈出院1439例。全省累计死亡780例，病死率2.88%，其中：天门市10例、病死率5.08%，武汉市608例、病死率4.06%，鄂州市21例、病死率3.29%，荆门市19例、病死率2.87%，潜江市2例、病死率2.44%，黄冈市43例、病死率2.01%，仙桃市5例、病死率1.32%，荆州市13例、病死率1.30%，孝感市29例、病死率1.19%，宜昌市8例、病死率1.13%，随州市9例、病死率0.91%,咸宁市4例、病死率0.81%，襄阳市7例、病死率0.71%，黄石市2例、病死率0.26%。

目前，仍在院治疗20993例，其中：重症4093例、危重症1154例，均在定点医疗机构接受隔离治疗。现有疑似病例23638人，其中集中隔离12918人，当日排除1128人。累计追踪密切接触者123827人，尚在接受医学观察70438人。

湖北省新冠肺炎防控指挥部会议8日强调，要全力救治患者特别是危重症患者，努力提高收治率和治愈率、降低感染率和病死率。 

(责编：崔元苑、许心怡)


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