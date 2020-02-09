热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

北京：海淀设医务人员隔离休养点

2020年02月09日09:32 来源：北京日报

为了给奋战在抗疫一线的医护人员提供更好的隔离、休养环境，海淀区利用一处处于停业状态的酒店，设立了“一线医务人员休养隔离点”，昨日正式启用，首批14位医护人员入住。

“敬爱的医务人员：您辛苦了！感谢您为新冠肺炎疫情处置付出的辛勤劳动。为了您和家人以及其他人的健康，还需要在此休养一段时间。现将一些注意事项说明如下……”来到隔离休养点的医护人员，会收到休养告知书，提醒他们在隔离休养期间的注意事项。

据介绍，隔离休养点可提供142间房间，主要接待两类人员。一类是疫情爆发以来，在发热门诊和感染病房工作的一线医务人员。他们在工作14天之后，将接受隔离休养。隔离休养期间，一人一个房间单独隔离，一日三餐由工作人员送至房间，生活垃圾也单独收集单独处理，还有专人消毒，每天要监测两次体温。14天后，体温正常的，才能回到岗位继续工作。

一类是疾控中心的流调人员等有暴露风险的医护人员。他们以休养为主。隔离休养期间，可以到室外活动，但必须单独进行，避免聚集。他们每天也要监测两次体温。14天后确认健康，可以回家或回到工作岗位上。

“疫情防控期间，医务人员超常规地付出体力和脑力劳动，希望能给他们创造更好的隔离、休养环境，同时，他们如果直接回到家中，也会对家人造成困扰。单独隔离休养，也有利于他们身边人的安全。”隔离休养点负责人、中关村医院常务副院长顾延庆说。

(责编：崔元苑、许心怡)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn