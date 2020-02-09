北京：海淀设医务人员隔离休养点

为了给奋战在抗疫一线的医护人员提供更好的隔离、休养环境，海淀区利用一处处于停业状态的酒店，设立了“一线医务人员休养隔离点”，昨日正式启用，首批14位医护人员入住。

“敬爱的医务人员：您辛苦了！感谢您为新冠肺炎疫情处置付出的辛勤劳动。为了您和家人以及其他人的健康，还需要在此休养一段时间。现将一些注意事项说明如下……”来到隔离休养点的医护人员，会收到休养告知书，提醒他们在隔离休养期间的注意事项。

据介绍，隔离休养点可提供142间房间，主要接待两类人员。一类是疫情爆发以来，在发热门诊和感染病房工作的一线医务人员。他们在工作14天之后，将接受隔离休养。隔离休养期间，一人一个房间单独隔离，一日三餐由工作人员送至房间，生活垃圾也单独收集单独处理，还有专人消毒，每天要监测两次体温。14天后，体温正常的，才能回到岗位继续工作。

一类是疾控中心的流调人员等有暴露风险的医护人员。他们以休养为主。隔离休养期间，可以到室外活动，但必须单独进行，避免聚集。他们每天也要监测两次体温。14天后确认健康，可以回家或回到工作岗位上。

“疫情防控期间，医务人员超常规地付出体力和脑力劳动，希望能给他们创造更好的隔离、休养环境，同时，他们如果直接回到家中，也会对家人造成困扰。单独隔离休养，也有利于他们身边人的安全。”隔离休养点负责人、中关村医院常务副院长顾延庆说。