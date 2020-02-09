首次实战 京汉两地5G会诊

昨天上午，北京武汉两地医护人员使用5G技术实现了远程病例讨论，这是新型冠状病毒疫情出现以来，北京医疗队利用5G技术的首次实战。正值元宵佳节，医护人员们还收获了特别的元宵节礼物。

远程讨论患者出院管理

在武汉协和医院西院区通过5G技术与北京多家医院连接测试成功后，2月8日上午迎来了首次远程病例讨论的实战。北京朝阳医院副院长童朝晖特意从金银潭医院赶到了武汉协和医院西院区的远程会议室。

远程会议室设置在住院楼第10层病区，参会的一方是北京医疗队北京朝阳医院医疗团队，而屏幕另一端的是北京朝阳医院本院的会议室。在这次远程讨论中，专家对两名患者的病例进行了详细分析。北京朝阳医院呼吸科医生王峰首先对两名患者的情况做了介绍，这两名患者两次核酸检测均为阴性，根据第五版《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》，此类湖北省内疑似病例具有肺炎影像学特征者，属临床诊断病例。经过北京医疗队的积极治疗，第一名患者已于2月7日下午出院。

此次病例讨论的核心，就集中在患者出院时机以及出院后的病情观察与隔离。

童朝晖提出，根据目前了解到的情况，因核酸检测在技术、采样等方面的局限性，检测结果存在“假阴性”的可能，因此提出了临床诊断病例的概念。其认为，许多病例7天到14天是炎症高峰，是病情最重的时候，CT影像可能再次改变，出现呼吸困难加重等症状，一些患者出院后不能完全排除出现病情反复的情况。

远程病例讨论结束后，回到北京医疗队驻地，北京朝阳医院呼吸科主任医师张黎明告诉记者，通过讨论结果，建议患者出院后仍要继续严密隔离14天，如有不适要及时就诊。病区医生也要及时随访病情变化。

元宵佳节的特别祝福

通过5G技术，北京朝阳医院与武汉协和医院西院区的两间会议室联成了一体。隔着屏幕，后方医护人员、家属为前线战士们送来了节日的祝福。

“你们一定要做好防护，家里的事情不要担心。盼着你们平安归来，一个都不能少！”一句祝福，一句嘱托，说到动情之处，有的家属潸然泪下，关切之情早已冲破了屏幕的束缚。

透过画面，记者看到，后方家属里竟也有大量的医护人员，他们也正在北京同疫情进行着战斗。

第一阶段工作“交卷”

对于北京医疗队在武汉第一阶段的救治工作，北京市医院管理中心医疗护理处副处长刘立飞代表前线医护人员，通过5G视频向后方做了汇报。刘立飞说，从1月27日算起，北京医疗队的工作可以用几个“24小时”来总结：136名医护人员实现了24小时内组队出发并抵达武汉，经过培训和病房改造，以每24小时开放一个新病区的速度，连续开放了两个新病区。截至目前，北京医疗队共在三个病区负责接诊工作，共设床位150张，累计收治患者161人，目前在院患者138人。医疗队收治的患者大多是重症、危重症患者，这充分体现了北京医疗队的责任担当。

武汉协和医院西院区党委书记汪洪波说，目前医院共收治患者531人，北京医疗队的加入，为医院加快收治患者提供了很大帮助。医护人员作风优良，敢冲敢闯，冒了很大的危险。他代表武汉医护人员，感谢首都、感谢北京医疗队的大力支持。

本报记者武汉“战疫”日记

2月8日 天气多云

没吃元宵 不减甜美

来到武汉已经第13天了，这是平生第一次没和家人在一起过元宵。如果说我有不太喜欢吃的食物，元宵还真算其中一种，可今年此时，格外想吃元宵。

站在抗击疫情的前线，对于记者和医护人员来说，这可能都是一个没法吃元宵的节日，但我们让它变成了一个更有意义的节日。

一大早，北京医疗队的医护人员为病区患者送餐时，会道上一声“元宵节快乐”，有的患者双手合十向医护人员致谢，他们中的一些人在刚送到病区时，已经虚弱得不能动弹，但如今他们已经能够坐起，医护人员这么多天的努力没有白费。

下午，医护人员特意为患者们准备了元宵，看着患者脸上的笑容，大家觉得比自己吃了还甜。

毕竟是节日，今天上街买菜的市民也多了一些，别看都戴着口罩，甚至还有人穿着防护服，但人与人的心其实没有什么隔阂，见了面，认不认识都打个招呼，道一声节日快乐，这就是乐观的武汉人。面对疫情，打不垮的精神也是一种武器。

晚上，朋友圈里遍见霓虹灯照片，若不细看武汉和北京的街景，还真容易混淆。北京的各个地标，同武汉一样，都在用霓虹灯组成的大字为武汉加油。这个佳节，我们有了比元宵更凝聚人心的主题。

今天工作结束得有点儿晚。今天是我的同事和冠欣的Vlog首秀，面对镜头他还有点儿不习惯，因为作为摄影记者，镜头一直是背对着他的。他的首秀原本安排在昨天，结果阴差阳错改成了今天。“躲得过初一，躲不过十五”这句玩笑话，成了我们前方报道小分队对他的元宵祝福语。