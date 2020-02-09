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北京：6起制售假冒伪劣口罩案告破 刑拘29人

2020年02月09日09:29 来源：北京日报

微信群里买到假口罩，药店里竟也存在假冒口罩！市公安局今天通报，自新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，北京警方依法严厉打击制售假劣药品、医疗器械、医用卫生材料等涉及疫情的违法犯罪活动。截至目前，已快速破获了6起制售假冒防护口罩案，刑事拘留29人。警方甚至在药店里查扣了一批假冒口罩。

在通报的6起案件中，3起是通过多地联动，进行了全链条打击。北京警方连续打掉了2个跨省市制售假冒口罩团伙，抓获24人，查扣假冒口罩17万余个。

西城分局在接到群众举报从微信群购买到假冒口罩的警情后，迅速对网络销售渠道、物流寄递渠道开展全链条侦查取证，于2月2日在山东高密市成功收网，破获了这起通过微信群销售假冒口罩案件。

另外，为切实增强打击防控合力，市公安局会同市场监管、卫生健康、农村农业、医保等部门，启动联动响应机制，建立线索通报快速通道，畅通检验鉴定快速渠道，并迅速动员主要网络电商平台，建立了疫情期间共同打击犯罪协作机制，先后联合查处整改问题隐患460余件。

房山分局依托联勤联动工作机制，于2月2日至3日，在涉及全市4区关联药店开展收网打击，查扣一批假冒口罩，依法刑事拘留18人。昌平分局与区市场监管等部门密切协作，经连续三天暗访摸排、调查取证，于2月3日抓获5名销售伪劣口罩嫌疑人。丰台分局积极开展警情线索分析核查，牵动各派出所全力推进打击工作，于2月5日抓获2名销售假冒口罩嫌疑人，当场起获假冒品牌口罩940个。

市公安局环食药旅总队相关负责人表示，当前正处于阻断疫情蔓延扩散的关键阶段，制售假冒伪劣防护物资，严重扰乱社会治安秩序，严重干扰、影响疫情防控工作大局，对公共卫生安全构成重大隐患，北京警方将会同市场监管、卫生健康等相关部门，持续坚决严厉打击各类制售假冒伪劣防护物资违法犯罪行为，全力服务疫情防控和维护社会稳定大局，切实保障人民群众生命健康安全。

(责编：崔元苑、许心怡)


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