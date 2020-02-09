热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

武汉雷神山医院收治首批患者

2020年02月09日09:27 来源：北京日报

记者8日从现场了解到，武汉雷神山医院晚上8时许收治了首批新冠肺炎确诊患者。此前，首批医疗队员已进驻武汉雷神山医院，各项准备工作正有序进行中。医院将开设32个病区、1500张床位，全力救治已确诊的新冠肺炎患者。

位于武汉市江夏区强军路的雷神山医院，救治对象为各医院发热门诊和住院确诊的新冠肺炎患者，医院只设住院不设门诊。全院分别为2个重症医学科病区、3个亚重症病区及27个普通病区，除重症病区外，病房均为2人间。设有一间手术室，用于住院期间需要手术治疗的新冠肺炎患者。

医院还设置有心电诊断科、超声影像科、放射影像科及医学检验科等医技科室，能够满足新冠肺炎患者的辅助诊断要求。医院配备CT、床边超声、全自动生化分析仪、艾克膜、床边血气分析仪、有创无创呼吸机等必需的设施设备，并实现CT和心电的远程诊断传输。

据介绍，雷神山医院将实施首诊负责制、一二三线值班及总值班制，提高治愈率，降低病死率，确保医疗质量和安全。

2月8日，在武汉雷神山医院，患者步入病房。当晚，武汉雷神山医院收治第一批转运来的新冠肺炎患者，之前进驻的首批医疗队员也开始相关救治工作。（新华社）

(责编：崔元苑、许心怡)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn