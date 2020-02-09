武汉雷神山医院收治首批患者

记者8日从现场了解到，武汉雷神山医院晚上8时许收治了首批新冠肺炎确诊患者。此前，首批医疗队员已进驻武汉雷神山医院，各项准备工作正有序进行中。医院将开设32个病区、1500张床位，全力救治已确诊的新冠肺炎患者。

位于武汉市江夏区强军路的雷神山医院，救治对象为各医院发热门诊和住院确诊的新冠肺炎患者，医院只设住院不设门诊。全院分别为2个重症医学科病区、3个亚重症病区及27个普通病区，除重症病区外，病房均为2人间。设有一间手术室，用于住院期间需要手术治疗的新冠肺炎患者。

医院还设置有心电诊断科、超声影像科、放射影像科及医学检验科等医技科室，能够满足新冠肺炎患者的辅助诊断要求。医院配备CT、床边超声、全自动生化分析仪、艾克膜、床边血气分析仪、有创无创呼吸机等必需的设施设备，并实现CT和心电的远程诊断传输。

据介绍，雷神山医院将实施首诊负责制、一二三线值班及总值班制，提高治愈率，降低病死率，确保医疗质量和安全。

2月8日，在武汉雷神山医院，患者步入病房。当晚，武汉雷神山医院收治第一批转运来的新冠肺炎患者，之前进驻的首批医疗队员也开始相关救治工作。（新华社）