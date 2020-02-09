“要战胜病魔，就一定要坚强！” 3名新冠肺炎痊愈患者采访速记 

确诊时的恐惧、失落，治疗中的信心、坚强，痊愈出院的兴奋、喜悦……日前，3名在内蒙古自治区痊愈出院的新冠肺炎患者接受新华社记者采访，他们的心路历程传递着共同的心声：坚定信心、配合治疗。

疫情让他们经历“至暗时刻”

1月22日至24日，从湖北省武汉市来到内蒙古的3人，先后被确诊为新冠肺炎病例。突如其来的遭遇，加之对疫情充满未知，他们经历了终生难忘的“至暗时刻”。

“离家千里，朋友也被隔离，对这个病充满恐惧，情绪一下就崩溃了。”胡女士在海外求学，她是从武汉市前往北京市后，乘坐国际列车途经二连浩特车站时，经排查被确诊的。她说，确诊当天，觉得自己没救了，站在医院大厅不停地哭。

“刚被隔离时，心情很不好，接受不了被感染的事实。”“知道被确诊，紧张、焦虑、惶恐，心情很复杂，也不知道结果会怎样。”从武汉市回鄂尔多斯市老家探亲的王女士、汪先生分别回忆起当时的情况，至今心有余悸。

3名患者入院后立即接受治疗，医护人员专业的救治、细心暖心的关怀，全国上下万众一心抗击疫情的热潮，化解着他们的恐惧与失落，为他们送去信心与坚强。

“住院后，护士刘玲姐姐每隔几个小时就给我打电话，跟我聊天，让我测体温。”从事化妆品销售的王女士说，治疗过程没有让她感到紧张和不安。胡女士、汪先生在另外两家医院接受治疗。“很多专家、医护人员参与治疗，他们的沉着冷静，让我越来越踏实。”胡女士说。

医护人员细致入微的关怀，也为他们送去温暖与力量。“今天要多吃饭！”“一定要加油！”王女士每天从护士手中接过餐食、药物时，都会发现一张写满浓浓暖意的小纸条；医护人员不停地鼓励刚三十出头的汪先生，“小伙子年轻，抵抗力好，一定能扛过去！”

胡女士说，她至今难忘，每天下午医护人员陪她聊天、为她唱草原歌曲的场景。特别是大年三十那天中午，她收到一份礼物：一盒热气腾腾的饺子、一张写着“过年好！加油！”的卡片。“我的心都要暖化了。”她说，这些暖心举动让她充满了力量。

社会各界万众一心抗击疫情的热潮，也感染着他们。从事教育工作的汪先生说，英勇无畏的“逆行者”，无私奉献的志愿者，一条条充满正能量的新闻，让身在病房的他感觉不再孤单，因为还有无数的人在用各自的方式与疫情斗争。病床上的他，通过捐赠平台，也献出了一份自己的爱心。

“入院第三天，情绪就逐渐平静了，我开始积极配合治疗。”胡女士说，这么多人在出力，不能辜负他们，更不能软弱，“要活下去，就一定要坚强！”

“我也要为抗击疫情出一份力！”

治疗中，3名患者坚定信心，积极配合。经全力救治，好消息接连不断。“住院四五天后，体温恢复了正常，咳嗽也减轻了。我的精神状态也越来越好。”王女士说。

胡女士于2月1日进行了治疗后的首次核酸检测，当晚22点30分左右，结果出炉。“整个科室的人都在陪我等结果，知道是阴性后，我一下子就哭了。”胡女士说，“他们都在守着我，他们都替我高兴。”

经积极治疗、精心护理，这3名患者临床症状消失，连续核酸检测结果均为阴性。经专家会诊确认，他们符合解除隔离和出院标准。

“听说能出院了，特别兴奋！”胡女士说，“真没想到，二连浩特虽地处边陲，但医疗设施、救治水平并不比大城市差，感谢所有的医护人员！”王女士出院时，医院特地为她准备了一束鲜花和小熊娃娃，“太感谢他们了，我真正知道什么是爱岗敬业，什么是医者仁心！”

“虽然痊愈出院，但还要自我隔离一段时间。”汪先生说，他会在这段时间用适当方法，以亲身经历向周围的人宣传疫情防控常识，鼓励还在治疗中的患者。

“我要加入志愿者队伍，我也要为抗击疫情出一份力！”胡女士说，她希望所有的患者坚定信心，以良好心态积极配合治疗，“我更希望，在万众一心的努力下，疫情早日过去，一起迎接充满希望的春天！”（新华社记者 于长洪 刘懿德 魏婧宇）