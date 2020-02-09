中央赴湖北指导组：应收尽收，刻不容缓

连日来，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰率中央指导组贯彻落实习近平总书记重要指示精神，指导督导湖北省、武汉市刻不容缓依法采取果断措施，不折不扣落实“四类人员”分类集中管理措施，真正做到应收尽收、不漏一人。据新华社

100余支队伍驰援武汉

中央指导组陆续从全国调集100余支队伍1.1万余名优秀医务人员驰援武汉，统筹调配使用各方面医疗资源、医用物资，最大限度提高运转救治效率。改造、扩容武汉协和、同济、人民等3家定点医院，集中优势力量救治重症患者。紧急调集20支国家医学救援队，较短时间内建成有4000张床位的3所“方舱医院”，集中收治轻症患者。加快征用宾馆、培训中心以及党校、高校宿舍等作为集中收治隔离场所，增配医疗设备和医务人员，对疑似患者进行隔离治疗，对密切接触者进行医学观察。

雷神山医院开始收治患者

昨日，指导组一行实地察看了武汉雷神山医院和武汉城市职业学院、武汉软件工程职业学院集中隔离点改造情况。

武汉雷神山医院整体参照战地医院建设，总用地面积约328亩，建筑面积7.99万平方米。正式使用后，可提供1600张床位，全部用于收治重症和危重症患者。指导组详细查看了医技楼CT室、病房、氧气设备、药物传递通道等设施。孙春兰向在场的医务工作者表示慰问，询问了CT设备每天可提供检查的人次。孙春兰说，要根据患者病情轻重缓急，开展有针对性的治疗，加快床位周转率，同时要保障防护物资发放到位，确保白衣战士们的健康安全。她强调，时间就是生命，收治工作刻不容缓，必须争分夺秒，全力以赴救治患者。

在武汉城市职业学院、武汉软件工程职业学院，孙春兰查看了由学生宿舍临时改建的隔离点。孙春兰强调，应收尽收首先要确保有床位，要在明晚前完成改造任务，并开始接收确诊患者。

又讯 据人民日报客户端消息，雷神山医院从昨日开始收治新冠肺炎确诊患者。据悉，当天第一批收治患者30名。