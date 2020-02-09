2月8日是传统佳节元宵节，武汉市多家定点医院为医务人员和患者送来了节日礼物，让大家倍感温暖。

一份关怀、一束鲜花、一封慰问信、一碗热元宵、一句心愿。上午11点，在武汉金银潭医院，院长张定宇和书记王先广带队，带着“五个一”，为医护人员和住院患者送来了慰问。

除了吃元宵，还有啥心愿？在心愿单上，医护人员和患者们纷纷许愿，“我想回家吃爸爸包的饺子”“我想吃热干面”“我希望疫情早日结束，早点回家”……

“跑了10多家商店，最后终于买到了贺卡。”在华中科技大学协和医院西院，儿科医生李欣说，有些患者住院期间心情不好，为帮助他们建立信心，她特地买了贺卡，并和同事们一起写下祝福：“祝你们早日康复！武汉加油，中国加油！”此外，患者们还收到了苹果和香蕉等水果，寓意平安健康。

“很感动很温馨，我有信心可以战胜病毒。”收到礼物后的患者王先生激动地流下了眼泪。

除了贺卡和水果，华中科技大学协和医院西院的医护人员和患者们还吃上了汤圆。“一碗汤圆虽小，但暖的是人心，可以让患者的心灵得到慰藉。”护士长葛琳说。

“祝愿全家平安”“武汉加油”“愿疫情早日结束”……在武汉大学人民医院东院区，医护人员和患者一起，在许愿墙上写下祝福。该院区重症医学科主任周晨亮和全体医护人员一起，逐个病房分发苹果和汤圆，鼓励重症患者坚定信心，早日康复出院。

在武汉大学中南医院重症医学科隔离病房，医护人员给患者送上了可口的午餐和汤圆。一位患者接到医护人员递来的汤圆说：“谢谢你们这么关心我，我一定要坚持下去！”

而在华中科技大学同济医院中法新城院区产后隔离病房，患者陈女士“见到了”自己的宝宝。上午10点，妇产科医生乌剑利给陈女士说有个惊喜要送给她，随后陈女士在手机屏幕上看到了来自同济医院主院区新生儿科传来的视频，在视频中，母女“团聚”了。“元宵佳节本是团圆的日子，我们两个团队商量后，决定给她一个惊喜。” 新生儿科主任陈玲介绍，根据规定，母亲核酸检测呈阳性，新生儿须隔离14天，因此陈女士要有一段时间看不到自己的孩子，幸好这名新生儿经过两次核酸检测结果都是阴性。

不止定点医院，在江汉方舱医院，已经入住的确诊轻症患者也得到了节日祝福。

“元宵佳节本该和家人一起团团圆圆，但由于新冠肺炎疫情的肆虐，让我们经历一个不平凡的节日……”2月8日下午，江汉方舱医院广播台传来心理专家的播报。用广播电台传播抗击疫情的信心，是华中科技大学协和医院的医疗队在方舱医院中引入的心理疏导机制。华中科技大学协和医院护理部副主任、心理疏导小组牵头人胡德英介绍，江汉方舱医院广播台每天早、中、晚播放心理专家的疏导广播，内容包括心理疏导、科普知识、院友之声等。

从福建前来支援武汉的医疗队队员们表示，一定不辱使命，与金银潭医院的同事们并肩作战，早日打赢这场疫情防控阻击战。

《 人民日报 》（ 2020年02月09日 04 版）