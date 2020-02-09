武汉儿童医院： 一顿温馨的“团圆饭”

“终于可以回家了，太开心啦。”今天是元宵节，3岁的然然（化名）和14岁的小杰（化名）分外高兴，兄妹俩得了新冠肺炎，现在从武汉儿童医院治愈出院。还有两个孩子和他们一并出院，与家人团圆过节。

妈妈杨女士也非常激动，向医护人员一再表示感谢。杨女士的丈夫也已治愈出院。“之前每天都只能和家人视频，今天终于可以团聚了。”她说。

一大早，武汉儿童医院呼吸内科隔离病区里，医护人员就将一碗碗热气腾腾的汤圆送到每位住院患儿和家属手中。

呼吸内科护士长李文清说：“煮汤圆给大家吃，一起过节。”“我们不能回家团聚，心里多少都会有些失落。医院想得周到，过年过节的，能在医院感受到家的温暖，是一件很幸福的事情，感觉疾病也没那么可怕了。”一位患者家属说。

最“难哄”的一位小患者是乐乐（化名），才半岁。“宝宝饿了吗，不哭不哭，乖……”内科综合病区里，张凤医生将他抱在怀里，护士陈梅精准地将辅食喂进他嘴里，小家伙满足地时不时发出几声小奶音。小乐乐的家人相继被感染隔离，“爸爸妈妈不在他身边，我们来当他的爸爸妈妈。”医护们全副武装，身穿防护服，头戴护目镜，当起了他的“超人妈妈”。乐乐的特殊情况，给原本就十分忙碌的病房带来了更大的工作量。每天24小时，病区专门排了个班，三班护士轮流照顾，给他洗澡、换纸尿裤、喂奶、哄睡。“妈妈”们想尽办法，一边陪着他玩，一边喂奶，有时在身上画一些图画，吸引他的注意。一旦乐乐醒了哭闹，立即有温柔的“妈妈”把他抱到怀里哄着，等他睡着了才会轻轻放回病床上。每天几乎有一半的时间，他都是在护士的怀抱里度过。小家伙长得胖乎乎的，抱在手上已有些沉，护士们穿着不透气的隔离服，一圈抱下来，浑身都是汗，手臂酸痛。

尽力让小患者早日与家人团圆的医生们，却很难吃上团圆饭。接诊然然和小杰的医生戚畅是肾内科医生，妻子刘炘在医院药学部工作。疫情来袭，夫妻二人只得将6岁的儿子托付给爷爷奶奶，与家人分开住。在发热门诊上了14天班的戚畅，按照医院的轮岗规定，今天卸下了“盔甲”，进入观察期。戚畅和妻子来到父母家。隔着大门，他笑着跟儿子打招呼。小家伙面露喜色但“训练有素”，没有冲上来拥抱爸爸妈妈。夫妻俩戴着口罩，和家人保持一米以上的距离，等着父母和儿子吃完午餐，他和妻子才吃，吃了一顿温馨的“团圆饭”。“我已经很幸福了，还能和家人一起吃上饭，好多同事夫妻两个都在一线，彼此都难得见一面。”戚畅说。

“他们穿着防护服、戴着口罩和护目镜，全身包裹着，虽然看不清他们是谁，但一定是保护我们打‘怪兽’的超人。” 一位14岁的小患者这样形容武汉儿童医院的医生和护士们。

《 人民日报 》（ 2020年02月09日 04 版）