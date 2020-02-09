“我们始终和中国站在一起” 国际社会积极评价中国为抗击疫情所作的努力

连日来，多国政要、国际组织负责人、官员、专家通过各种方式，积极评价中方为抗击疫情所作的努力，表达对中国打赢疫情防控阻击战的信心。

一定能够早日战胜疫情

俄罗斯总统普京表示，目前，我们共同面临新冠肺炎疫情蔓延风险，中国领导人正在采取果断有力的防控措施，俄方愿向友好的中国人民提供一切帮助，共同抗击疫情。

日本执政党自民党干事长二阶俊博表示，日方对中国遭受新冠肺炎疫情感同身受，谨致以诚挚慰问。中方正在积极努力防控疫情。我们常讲患难见真情，日方愿举全国之力，不遗余力地向中方提供一切帮助，与中方共同抗击疫情。我相信，只要日中两国团结合作，就没有办不成的事。我们一定能够战胜疫情！二阶俊博还表示已募集到12万套防护服，将尽快运往中国湖北、浙江、广东等地医疗机构。

日本公明党干事长齐藤铁夫表示，公明党对中方遭受疫情表示诚挚慰问，并衷心感谢中方为保障在华日本公民健康安全所做积极努力。相信日中两国加强合作，一定能够阻止疫情蔓延并早日战胜疫情。

世界卫生组织总干事谭德塞表示，感谢中国武汉民众为抗击新冠肺炎疫情所作的贡献和牺牲，认为武汉“不仅是在保护自己国家的人民，也是在保护世界其他地方”。他说：“现在是需要团结的时候。我们对共同的敌人新型冠状病毒还有很多未知之处，我呼吁共同聚焦抗击疫情。”

联合国副秘书长沃龙科夫表示，“面对疫情，我们始终和中国站在一起。”中国政府已经采取一系列有力举措，相信中国很快能够渡过难关。

联合国开发计划署署长施泰纳表示，对中国充满信心，同中国人民坚定站在一起，愿全力提供协助。

联合国文明联盟高级代表莫拉蒂诺斯表示，在目前困难时刻，赞赏和支持中国为抗击疫情所作的努力。“相信在中方的努力下，一定能够战胜困难和疫情。”

联合国粮食及农业组织、国际农业发展基金和世界粮食计划署等三家联合国粮农机构近日对中国为抗击新冠肺炎疫情作出的巨大努力表示高度赞赏，同时表示已准备好为中国政府提供支持，努力减轻疫情造成的影响，特别是对农村地区的影响。

联合国世界旅游组织近日发布声明称，自疫情发生以来，中国政府采取了快速、果断的应对举措。近年来，中国已成为世界旅游业的领军力量，相信中国在从这场疫情恢复的过程中，旅游业将如过去曾多次证明的那样提供重要助力。

联合国秘书长青年特使维克拉玛纳亚克对中国青年在抗击疫情中表现出的责任感和行动力给予高度赞赏，呼吁世界青年与中国青年一起行动起来，共同战胜疫情。

对强大执行力表示钦佩

老挝卫生部长本贡表示，疫情发生后，中国党和政府高度重视、迅速响应，凝聚各方面力量开展防控，有效遏制疫情传播，对中国乃至世界的卫生健康事业作出重要贡献。中方公开透明、及时准确发布信息，有力回击了不实之辞。中方采取的各项举措不仅是在保护中国人民，也是在保护世界人民。老挝人民愿同兄弟的中国人民相互支持、共克时艰。

菲律宾应对疫情跨部门工作组成员、外交部副部长杜莱表示，菲方赞赏中方为抗击疫情所作的巨大努力和贡献，感谢中方为菲在华公民提供帮助和支持，愿同中方就应对疫情保持密切沟通。

巴勒斯坦政府发言人米勒西姆说，中国政府将疫情相关事态发展透明公开地传递给民众，并指导他们如何应对，这种做法值得其他国家借鉴。

科特迪瓦卫生部长阿卡表示，赞赏中方为应对疫情采取迅速、全面、有力举措并及时主动同世界卫生组织和其他国家分享疫情有关信息，相信中国政府和人民一定能够团结一心，共克时艰，战胜疫情。

苏丹过渡政府外交部新任国务部长奥马尔对中国政府抗击疫情的举措表示高度赞赏和支持，钦佩中国政府公开、透明、高效和科学的工作态度。

墨西哥国家复兴运动党主席波列文斯基表示，中国政府采取迅速、全面、有力的防控举措，对中国政府强大执行力表示钦佩，相信并祝愿中国政府和人民早日战胜疫情。

巴西卫生部长国际事务特别助理泰伊莎表示，愿就抗击新冠肺炎疫情及其他公共卫生领域议题同中方加强合作，共同取得应对疫情之战的胜利。

中国行动速度“快得惊人”

意大利高等卫生研究院院长西尔维奥·布鲁萨菲洛表示，中国为应对疫情采取的措施全面、及时、得当，整体防控工作井然有序，让世界肃然起敬。“中国分享疫情相关数据、信息与抗击疫情经验，将帮助我们更好地应对这一世界性的挑战。”

美国对外关系委员会全球公共卫生高级研究员黄严忠表示，中国政府为防控疫情做出了巨大努力，展现出了强大的动员能力。从中央政府到最基层社区，各级迅速行动起来，采取了一系列措施阻止疫情进一步扩散，同时运用大数据等先进技术追踪疑似感染者信息，各地也纷纷派遣医疗人员和物资支援灾区。中国在与国际社会合作应对疫情上也保持了合作和开放的态度，尤其是在分享病毒基因数据库上，国际防控专家纷纷点赞。

德国拜罗伊特大学医疗管理与健康科学学院院长埃克哈德·纳格肯定中国应对疫情的努力。他认为，从确诊第一个病例，到成功识别出病毒，并研发出了在全球范围内都可以检测出病毒的方法，中国行动速度“快得惊人”。德国吕贝克大学著名冠状病毒专家罗尔夫·希尔根费尔德指出，中国政府正采取各种措施阻止病毒蔓延，中国大批研究人员正在紧张攻关，相信疫情不久后就能得到控制。

（本报记者张光政、刘军国、杨俊、李凉、李晓宏、张朋辉、韩硕、叶琦、姜波、黄培昭、孔歌、徐伟、赵益普、孙广勇、吕强、李滢嫣、苏航、刘旭霞、李晓骁、张梦旭、花放）

《 人民日报 》（ 2020年02月09日 03 版）