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雷神山医院建设的“中国速度”

本报记者  鲜  敢

2020年02月09日08:43 来源：人民网－人民日报

　　武汉雷神山医院各项准备工作正有序进行中，首批医疗队员已经进驻。32个病区将开设，全力救治已确诊的新冠肺炎患者。

　　5万平方米、7.5万平方米、7.99万平方米，面对疫情，短短6天，雷神山医院规划总建筑面积三次增加，难度可想而知。

　　哪里有危难，哪里就有党旗招展。与疫情竞速，这场战役，出征者高举的是鲜红的党旗。

　　雷神山医院工地上，有一支由8名农民工组成的党员突击队。听到建设消息，家住黄陂的黄坤立刻召集几个熟识的务工兄弟，放弃盼望一年的团圆时刻，顾不上与家人细说，立即赶赴雷神山医院。他们成立农民工党员突击队，带领工友们火速推进项目机电施工。    

　　“随时准备为党和人民牺牲一切……”1月28日下午，中建三局雷神山医院项目指挥部火速成立临时党委，并为6支党员突击队、7支青年突击队授旗。仪式上，120余名项目党员面对鲜红的党旗，重温入党誓词，宣示决战决胜的坚定决心。

　　在这场没有硝烟的战役中，共产党员挺身而出，“我是党员我先上”的豪言壮语成为抗击疫情的最强音。现场人数不断增长，大型机械设备及运输车辆川流不息，3000余套箱式板房、3300套机电安装物资运抵施工。

　　在6000多万“云监工”的注视下，雷神山医院以可见的速度在崛起。“速度的背后，是我们管理和技术的先进。”中建三局党委书记、董事长陈华元介绍，雷神山医院建设全面采用工业化建造技术，实现设计标准化、生产工厂化、建造装配化、施工一体化、管理信息化，最大限度地兼顾了效率与品质。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月09日 02 版）

(责编：崔元苑、许心怡)


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