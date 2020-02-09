国务院联防联控机制发布会：保障疫情防控药械安全

人民网北京2月8日电 （记者邱超奕）截至2月7日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例31774例，其中重症病例6101例。累计治愈出院2050例，累计死亡722例，累计报告确诊病例34546例，疑似病例27657例。全国累计报告确诊病例数连续4天超过现有疑似病例数，提示疑似病例甄别步伐加快。2月8日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍疫情防控中维护市场秩序等情况。

国家卫健委新闻发言人、宣传司司长宋树立在发布会上说，国家卫健委现决定将“新型冠状病毒感染的肺炎”暂命名为“新型冠状病毒肺炎”，简称“新冠肺炎”，英文简称“NCP”。

“1月21日，市场监管总局、农业农村部、国家林草局联合下发文件，要求各地加强对农（集）贸市场、超市、餐饮单位、电商平台等的监督检查，严厉打击野生动物违规交易。从1月21日到2月6日，全国市场监管部门共检查经营场所149.8万个次，监测电商平台、网站49.1万个次，停业整顿市场及经营户3700余家，督促下架、删除、屏蔽信息7.7万条。”市场监管总局执法稽查局局长杨红灿说，下一步将强化执法联动，突出案件查办。

针对核酸检测试剂的有效性问题，国家药监局器械注册司稽查专员江德元介绍，国家药品监管局已经批准的产品都是目前诊疗方案明确的检测方法，有相应的临床使用实践，产品性能能够达到技术要求，产品安全性、有效性和质量可控性可以得到保障。

“国家药监局对所有疫情防控所急需医疗器械开展应急审批。目前，全国批准的注册证包括，一次性医用防护服57个、医用防护口罩63个、医用外科口罩171个、一次性使用医用口罩等364个，全力保障疫情防控需要。”江德元说。

“我们已经检查经营户10多万个，立案查处320多件，对制售假冒伪劣防护用品起到了有力震慑。”杨红灿介绍，下一步，有关部门将重点严厉打击生产销售不符合安全标准的产品以及过期失效产品、以假充真、以次充好、生产销售“三无”产品等6类违法行为。

《 人民日报 》（ 2020年02月09日 02 版）