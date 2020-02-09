致敬无私奉献、英勇奋战的医务人员

近日，医护人员将患者转运至武汉火神山医院病房。

新华社记者 肖艺九摄

中部战区总医院医生邵紫韫：

女儿的鼓励添干劲

本报记者 程远州

“妈妈，你真牛！”听到趴在5楼窗台上的9岁女儿川川喊出这句话，邵紫韫的泪终于忍不住了。

邵紫韫本是中部战区总医院肾病内科的医生，现在被抽调到了感染病区负责发热病人的咽拭子标本采集工作，同时还要负责几名重症患者的救治。

丈夫在深圳的一家医院工作，不能来武汉，只剩女儿独自在家。“作为一名医生和一名军人，上前线我一点都不怕，但是想起来女儿就有些揪心。”邵紫韫说。

眼科护士陈海燕夫妇也是中部战区总医院的医护人员，因为要值班，9岁的女儿伊伊也常常自己在家。邵紫韫便把川川送到了陈海燕家，两个孩子一起做个伴儿。她每天下班后只能在楼下远远地跟女儿对话。

前段日子，川川晚上怕黑睡不着，又想妈妈，有时会在微信里埋怨几句：“你为什么要当医生？别人都有爸妈陪着就我没有。”每当这时，邵紫韫心里就特别难受。一度想和女儿一起住，但考虑到自己每天都要进入发热病房，跟检测标本和病人近距离接触，她还是不敢冒险。

但是邵紫韫没想到的是，这几天川川的想法变了。

前两天，邵紫韫发了一条朋友圈，配上自己穿着防护服的照片。这条朋友圈被川川同学的家长看到，同学们纷纷点赞：“你妈妈真牛！”

“当我在楼下听到川川说‘妈妈，你真牛’时，我特别高兴，特别欣慰，所有的紧张和压力都不是事了。”邵紫韫说，有了女儿的理解和鼓励，干劲更足了。

华科同济医院中法新城院区医护人员：

必须冲锋在第一线

田豆豆 童 萱

“姑娘，是你吗？感谢你送我的盒饭！我快康复了，来跟你道别！”那一瞬间，田洁的心里暖暖的。

田洁是华中科技大学同济医院中法新城院区主管护师，是最早奔赴发热门诊的医护人员之一。一天晚饭时间，她注意到，远处一个年轻人推着一位坐着轮椅的老爹爹，两人手中没有吃的。于是她把还来不及吃的盒饭送给了他们：“这是干净的，我们的员工餐。”

没想到年轻小伙感动得连声道谢：“我和父亲感谢你，我们现在正缺吃的。”听到他们诚挚的话语，田洁之前所有的疲惫，在那一刻化为乌有。没想到，几天后，这位老人又通过防护服上的名字认出了正在为病人输液的田洁。

1月25日，同济医院中法新城院区接到通知，需改建为新冠肺炎患者定点接收医院。医院25日连夜开始进行病人转运清空病区工作，26日开始通宵施工改建，27日晚上6点开始接收病人，28日成立临时党支部。“现在我们一线工作的医务人员里面90%都是党员，还有许多入党积极分子。作为共产党员，必须冲锋在第一线。”临时党支部书记祝文涛说。

赵利波医生年前值完普通病房的最后一个夜班后，和同为医生的妻子把刚6个月的孩子送回老家照顾，连夜返回武汉，2月1日来到病房。为了节约防护服，他每次都穿着一次性纸尿裤，尽可能延长工作时间。他的妻子也是一名党员，虽然还在哺乳期，也第一时间报名，时刻准备上抗疫的最前线。

成为定点医院后，中法新城院区开通3个病区，接收的病人80%都是急危重症病人。截至2月5日，中法新城院区已收治700多例急危重症患者。2月5日，院区再扩充建设550张床位，目前开始了紧锣密鼓的改建，预计4天后开始收治重症病人。

重症监护室新婚护士黄艳清：

缺医护人员 我义不容辞

本报记者 申少铁

“当我说要报名去参加援助武汉的医疗队时，他不太相信。”黄艳清回忆，丈夫看到了她的决心，没有多劝，支持她的决定，虽然眼神里流露出许多不舍。

黄艳清是中南大学湘雅二医院血液净化中心主管护师，目前在武汉市金银潭医院重症监护室支援，护理着30多名确诊患者，其中绝大多数病情较重。

“我瞒着公公婆婆，说自己科室紧急加班，赶紧收拾行李就出发了。”黄艳清说，“后来婆婆知道我去武汉了，一直在担心我的安全。”

出征时，黄艳清结婚才20多天。她和丈夫本来打算春节期间休婚假，去云南度蜜月。“旅游的路线，我和老公计划了好久，只能以后再去。现在来了武汉，我们通过微信视频缓解思念。”黄艳清说。

“疫情发生后，急缺医护人员。我本来就是学医的，去武汉支援是我义不容辞的职责。”当朋友问她为什么新婚后就来武汉时，她如此回答。

黄艳清每天在重症监护室里事无巨细地照顾患者：为患者翻身，戴着3层手套给患者打针采血，为病房打扫消毒……黄艳清与很多来支援的护士姐妹一样，在家里有亲人的宠爱照顾，但在武汉，她变成了英勇的战士。

“把整套防护装备穿戴好那一刻，感觉喘不过气，需要使劲呼吸。”不久前，黄艳清收到了一批黄色防护服。她穿上后去病房，坚持了20分钟，实在受不了。在走廊上调整了10分钟，她咬牙回到病房，一直坚持到下班。

每天面对那么多确诊患者，难道不害怕吗？

黄艳清在日记里写道：当我亲眼看到一名医生不慎被感染住进了金银潭医院5楼监护室时，我还是忍不住心疼。但我看到他毫不畏惧的眼神，心里的敬仰之情油然而生。我们还有无数斗士冲锋在前，一如既往地坚守阵地。

《 人民日报 》（ 2020年02月09日 02 版）