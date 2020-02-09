武汉雷神山医院收治首批患者

2月8日晚，第一批患者抵达雷神山医院。

本报记者 张武军摄

雷神山医院隔离病房内，医护人员在进行接诊前的准备。

本报记者 张武军摄

人民网武汉2月8日电 （记者鲜敢）8日，武汉雷神山医院各项准备工作正有序进行中，当晚开始收治首批新冠肺炎确诊患者。

据了解，武汉雷神山医院将开设32个病区，分别为2个重症医学科病区、3个亚重症病区及27个普通病区，除重症病区外，病房均为2人间。还设有1间手术室，用于住院期间需要手术治疗的新冠肺炎患者。

医院还设置有心电诊断科、超声影像科、放射影像科及医学检验科等医技科室，能够满足新冠肺炎患者的辅助诊断要求。医院配备CT、床边超声、全自动生化分析仪、艾克膜、床边血气分析仪、有创无创呼吸机等必需的设施设备，并实现CT和心电的远程诊断传输。

雷神山医院将实行首诊负责制、一二三线值班及总值班制，努力确保医疗质量和安全。

（相关报道见第二版）

《 人民日报 》（ 2020年02月09日 01 版）