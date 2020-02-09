守土担责，肩膀不能松！实地探访咸宁通城县抗击疫情工作

“水道通，地势顺，直注武昌城”，说的是地处湘鄂赣三省交界的湖北省咸宁市通城县隽水河。隽水河畔的隽水镇，作为县城所在地，有14万多常住人口。

2月8日下午，记者一行从武汉驱车两个半小时，来到通城隽水镇雁塔社区。社区政务中心楼前，疫情警示横幅格外醒目，高音喇叭正播放着防疫知识。见到我们，社区党支部书记聂琼芳就打开了话匣子。

奋战了半个月，聂琼芳记忆犹新的还是大年三十那天的一次“艰难的说服”：中午正和家人吃团圆饭，县医院来了紧急电话，社区有一名新冠肺炎确诊病例，得尽快让患者的密切接触者隔离观察。她立马召集了几名社区工作者，一同赶往患者家中。耐心劝说了两个小时，患者的9名家属最终同意前往宾馆隔离观察。

聂琼芳等四名工作人员至今也都住在宾馆。“社区就是我们的一亩三分田，担子不能卸。”聂琼芳说。

在社区，我们见到了刚给居民送物资的网格员吴月桃。她说，自己负责的网格内有1300多人，其中4人确诊，工作压力大。担心传染家人，她家就在马路对面都不敢回。

银城社区党支部副书记徐果与丈夫同在通城县战“疫”一线，她把才1岁的孩子托给亲戚，自己挑起了3个组、4000余人的防疫排查工作重担。“疫情当前，任何一个环节都不能疏忽，任何一个岗位都是阵地。”徐果说。

责任层层压实。徐果介绍，在银城社区石泉小区出现确诊病例后，胡进维等四名社区干部，每天从早忙到晚，不到换岗时间不离岗、不下岗。

有奖有罚。记者了解到，疫情防控阻击战打响以来，一批基层干部工作表现突出，经受住考验，获得了组织肯定；一批疫情防控工作不力的党员干部受到了处理。咸宁市纪委监委有关负责人说，问责不是目的，作风建设一直在路上。

问责，是一声警钟，也是一种鞭策。通城县党员干部自觉奋战在抗击疫情一线，“守土担责，肩膀不能松！”

《 人民日报 》（ 2020年02月09日 01 版）