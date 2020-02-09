国家卫生健康委：截至2月8日24时新增确诊病例2656例 累计治愈出院2649例

人民网北京2月9日电（董童）国家卫生健康委于9日在官网发布的《截至2月8日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，2月8日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，新增确诊病例2656例（湖北2147例），新增重症病例87例（湖北52例），新增死亡病例89例（湖北81例，河南2例，河北、黑龙江、安徽、山东、湖南、广西各1例），新增疑似病例3916例（湖北2067例）。当日新增治愈出院600例（湖北324例），解除医学观察的密切接触者31124人。

情况显示，截至2月8日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例33738例（其中重症病例6188例），累计治愈出院病例2649例（黑龙江核减1例），累计死亡病例811例，累计报告确诊病例37198例（山西、黑龙江、河南、海南各核减1例），现有疑似病例28942例。累计追踪到密切接触者371905人，尚在医学观察的密切接触者188183人。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例53例：香港特别行政区26例（死亡1例），澳门特别行政区10例（治愈出院1例），台湾地区17例（治愈出院1例）。