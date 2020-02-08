在家过节，同心“战疫”

“正月十五闹元宵”。在疫情影响下，今年元宵节传统舞龙狮、扭秧歌、赏花灯等庆祝活动取消，大家响应号召在家过节。

元宵虽不再“闹”，却依然是我们祈愿美好新春的节日，依然是我们积蓄力量再出发的节点。在家过节，或小家庭共享天伦之乐，或遥望明月千里寄相思，或筹谋新年计划未来，承载的还是对国泰民安、风调雨顺的向往，其实并没有改变元宵节本来的韵味。某种意义上，今年的“静夜思”反而让我们更深刻地体察到阖家平安、岁月静好的异常宝贵。

当然，在我们享受“小家”团圆的时候，不能忘记那些为了“大家”而默默坚守的人。此时此刻，白衣天使依然紧张忙碌、护佑生命，社区干部依然坚守一线、摸排巡查，正是得益于全市上下的团结一心、同舟共济，北京才能筑起防控疫情的钢铁长城，才能在高压之下保持着平稳运行。值此佳节，让我们对所有奉献者送上美好祝福，再次道一声：“谢谢！您辛苦了！”

团聚最喜悦，团圆最幸福，团结最有力。疫情让我们不能畅怀，但从一个个家庭到一座座城市，再到整个国家，大家的心始终在一起。我们看到太多的义无反顾，太多的星夜驰援，太多的披星戴月……14亿国人心在一起、力在一起。这个意义上，庚子元宵不仅是享受“小家”团圆的幸福时刻，更是见证“大家”团结的历史时刻。

正月十五，是一年中的第一个月圆之夜，也是一元复始、万象更新的难忘夜晚。按坊间说法，过完元宵节，年也就过完了。一个新的奋斗时序开始，所有人都要开启新的生产生活。尽管疫情尚未平息，前路亦不乏其他风险和挑战，但我们在这个新春积蓄了满满的团结力量，一定能踏平坎坷成大道，走向无限美好的明天！