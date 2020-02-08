疫情信息透明让公众更安心

如今，每天召开的新闻发布会成为社会各界了解北京疫情动态的第一平台。2月6日起，发布会新增一项重要内容，就是公布北京新发病例活动过的小区或场所；7日，更首次公布了全市疑似病例的数量。这些信息公开举措收获一片点赞。

随着北京疫情进入本地扩散的早期阶段，日新增确诊病例及其详细“动线”分外牵动人心，而相关的信息公开工作也就显得异常重要。从近两天的实践来看，有关部门公开的信息不仅时效性强，且十分具体——以区为单位，当事人活动过的村庄、街道、小区，乃至广场都一一列出。这充分回应了广大市民的心中关切，而“确诊病例已收入定点医院进行救治”的明确表态，也体现着人民政府的责任担当。

疫情当前，恐慌情绪对于社会的破坏力，某种程度上并不低于病毒，而信息公开透明是最好的恐慌消除剂。在这个信息爆炸的时代，众声喧哗是舆论场的常态。尤其是在疫情这一关涉公共利益的话题上，信息铺天盖地、泥沙俱下。权威发布一旦滞后或不够“解渴”，各种“小道消息”就会不胫而走，进而误导公众，或惶惶不安，或麻痹大意。从这个意义上说，只有权威信息及时、准确、清晰、明了，广大市民才能心中有底，进而更有针对性地做好自我防护，支持抗疫斗争。

更要看到，第一时间充分地发布权威信息也是法治社会的必需。知情权是现代公民的一项基本权利。疫情关乎每个人的生命安全，任何一点风吹草动都将被人们拿着放大镜审视。充分保障大家的知情权，既是政府对自身法律义务的履行，也是一种治理能力的体现。倘若半遮半掩，遇事第一反应总是“不足为外人道也”，轻则招致舆论批评，重则牵绊“战疫”大局，导致不可逆的后果。

同时，疫情信息公开透明，不仅能让广大市民更加心安，也将提升防控工作的精准度。人命关天，疫情防控不是“差不多就行”，而是“差一点都不行”。目前，全市上下正全面落实“四方责任”，而社区是疫情防控的第一道防线。实现“入网入格入家庭”，一大前提在于信息全面准确。掌握确诊病例的相关信息，广大基层干部、社区工作者开展工作更能有的放矢，而有了权威信息作为支撑，辖区居民的配合度势必更高。

疫情防控阻击战是一场人民战争，人人参与，就要人人知情。公开的是信息，传递的是信心，凝聚的是力量。