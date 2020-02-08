华南农大：穿山甲或为新型冠状病毒中间宿主

2月7日，华南农业大学官方网站发布消息称，华南农业大学、岭南现代农业科学与技术广东省实验室沈永义教授、肖立华教授等科研人员联合开展的最新研究表明，穿山甲为新型冠状病毒潜在中间宿主，引发大量关注。7日上午，华南农业大学就上述研究成果举行新闻发布会。

华南农业大学校长刘雅红在发布会上介绍，该校攻关团队通过分析1000多份宏基因组样品，锁定穿山甲为新型冠状病毒的潜在中间宿主；继而通过分子生物学检测，揭示穿山甲中β冠状病毒的阳性率为70%；进一步对病毒进行分离鉴定，电镜下观察到典型的冠状病毒颗粒结构；最后通过对病毒的基因组分析，发现分离的病毒株与目前感染人的毒株序列相似度高达99%。“以上结果表明，穿山甲为此次新型冠状病毒潜在中间宿主。”

沈永义教授在接受媒体采访时介绍，冠状病毒的最初来源一般是蝙蝠，但现在是冬季，蝙蝠处于冬眠状态，集中在山洞里面，直接感染人的可能性较低。因此，中间宿主可能才是病毒的传染源。“因此我们对我国市场上常见的一些野生动物进行了检测，发现穿山甲携带的病毒与人感染病毒比较相近。”

沈永义表示，此次发现的意义主要在于可以加强疫情源头防控,目前团队还在研究病毒是怎样从穿山甲传染到人，后续有进展会及时公开。

华南农业大学兽医学院院长冯耀宇介绍，穿山甲是个比较特殊的群体，我们并没有大规模获得穿山甲，是在应许多单位之邀，去做诊断判断病因时发现的这一结果，下一步也希望有更多科学家一道来验证。

文/记者 孔令晗