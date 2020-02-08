村组封闭管理 村之间留一条应急通道

湖北省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部2月7日下发《关于农村疫情防控措施抓实抓细抓落地的紧急通知》，通知称，坚决实行村组封闭管理，村与村之间留一条应急通道由专人值守外，其他路口一律封闭，其中应急通道用车辆隔离，其他区域一律采取织网、设隔离栏、水马等硬隔离方式。

当前，湖北省农村疫情防控形势依然严峻复杂，薄弱环节和短板还较为突出，防控措施不实不细不严，个别地方防控工作流于形式，部分地区已经出现聚集性传播；一些地方防控措施标准不高、执行不严、操作性不强，有的地方排查对象没有做到全覆盖，确诊病例没有及时向居民公告；有的地方集中隔离工作推进较慢；部分镇村封闭措施简单粗暴，居民就医出行、物资采购、消防急救无法保障。为进一步切断传染源，阻止疫情向农村、社区扩散蔓延，现就农村疫情防控措施抓实抓细抓落地有关要求紧急通知如下：

一、村（社区）防控工作队必须到位。各地务必于2月7日18时前，组建、充实村（社区）疫情防控工作队，各地党政机关干部必须迅速上岗开展工作。要整合调动镇村干部、党员、民警、医务人员和居民群众等方面力量，组建专兼职的工作队伍。村（社区）防控工作队要做到全员全天候在岗，疫情一天不结束、队伍一天不解散，具体联络人及联系方式要在辖区范围内公布。凡防控工作队员擅自离岗、擅离职守的，一律严肃处理。

二、信息发布及设置群众诉求反映渠道必须到位。各地必须向社会公布本地疫情防控服务热线电话、网上服务窗口，接受群众咨询、投诉、举报和求助。要及时回应群众诉求，及时反馈办理结果。凡瞒报、漏报、迟报信息的，凡因回应、办理不及时，引发群众上访的，一律严肃处理。

三、人员健康状况全面摸排必须到位。迅速开展辖区人员健康状况全面摸排，要逐户逐人包保，做到“不落一户、不漏一人、不断一天”，切实全面、精准、实时掌握情况。凡因摸排不到位，导致疫情扩散的，一律严肃处理。

四、重点人群跟踪监测必须到位。密切跟踪监测武汉返乡人员、居家观察等重点人群，每天上门检测体温不少于1次。采取主动申报和举报投诉相结合的方式，准确掌握重点人群的健康状况，对拒不配合监测的要采取坚决果断措施，确保第一时间发现传染源、切断传染源。凡出现重点人群监测不到位的，一律严肃处理。

五、对“四类人员”集中收治和隔离必须到位。确诊病例集中收治、疑似病例集中收治、发热病例集中留观、密切接触者集中隔离必须全部做到“百分之百”。凡因隔离点建设不到位、床位筹集不到位，致使确诊病例、疑似病例不能及时收治；凡因被隔离对象脱管，导致疫情扩散等不良后果的，一律严肃处理。

六、集中隔离点建设和管理必须到位。要严格按照集中隔离留观点工作指南要求，加快集中隔离点建设，严格执行管理规范。各乡镇（街道）要完善医护服务、环境消杀、生活保障等配套措施。各县（市、区）要加强巡查，对因隔离点医护人员、生活物资、安全保护等保障措施不到位，引发次生事件的，一律倒查责任，严肃处理。

七、封闭管理措施必须到位。坚决实行村组封闭管理，村与村之间留一条应急通道由专人值守外，其他路口一律封闭，其中应急通道用车辆隔离，其他区域一律采取织网、设隔离栏、水马等硬隔离方式。全面推行生活物资集中代买，每个村确定专人负责全村物资采购，集中统计需求，逐户送货上门，最大限度降低居民出行频次。凡因封闭管理措施不到位，发生社区感染、家庭感染的，一律严肃处理。

八、聚集性活动管控必须到位。凡非涉及居民生活必需的公共场所没有关闭到位的，凡组织、参与聚众活动的单位和个人，一律依法依规严肃处理。

九、购药患者登记必须到位。实行零售药店测量体温登记制度，购买感冒药、发热咳嗽药、退热贴等药品的顾客，必须如实填写患者的姓名、联系方式、身份证号、住址、体温等信息。信息必须完整录入电脑系统，才能购买上述药品。凡不遵守上述规定的，一律严肃处理。

十、问责追责必须到位。凡防控措施不到位，不担当、不作为，搞形式主义、官僚主义的，一律从严追责问责。

文/本报记者 李铁柱

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