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防疫物资信息服务平台上线

2020年02月08日08:32 来源：人民网－人民日报海外版

日前，由浙江省卫健委、经信厅主导，CityDO集团与蚂蚁金服等共同开发的防疫物资信息公共服务平台正式上线。

该平台不仅为抗疫物资的供应和需求提供了一个高精准、高效率的链接通路，更为政府监管单位、需求单位、爱心企业人士、物流企业、航空公司打造供需链群，实现防疫物资的供需信息、物流能力及时、准确零距离互联互通，共同支持疫情物资更高精度更高效率的匹配，同时也为政府物资调配提供全面技术支持，支撑疫区物资保障，在监管指导下共同打赢本次抗疫阻击战。

CityDO集团负责人许峰介绍，通过该平台，社会各界爱心企业、人士可快速查询需要支援的物资需求数量，并基于操作便利的捐款渠道、公开透明的信息完成爱心捐助，还可及时查询医用物资生产厂家的联系方式和相关信息。同时航空公司和快递公司在平台上能够实时进行动态更新，将物流信息提供给需求方。政府监管部门能够实时检测和信息披露，确保防疫物资供需信息对称。（记者翁宇菲）

(责编：李轶群、许晓华)


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