同心控疫 中国民企在行动

连日来，在湖北省武汉市新洲区，医疗物资生产厂家协卓公司的车间内，工人们正在加班加点地赶制医用防护服，这里的日产量已经从5000件左右提升到1.1万件，很多工人接到复工通知后，都踊跃报名回来，工厂也安排了临时宿舍，提高工资补贴，做好后勤保障。武汉协卓卫生用品有限公司副总经理曾庆长表示：“我们现在就是全力以赴抓生产，抓质量，提高产能。”

新冠肺炎疫情发生以来，各地民营企业纷纷发挥自身优势，采取多种方式，为做好疫情防控做出贡献。

踊跃捐款捐物

“我们每生产出一支额温计就能多出一份力，我们要与疫情蔓延赛跑，帮助打赢这场仗！”来自天津市的额温计等电子测温设备生产厂家九安医疗董事长刘毅，日前在公司复工动员讲话中如此表示。

“我们支援湖北双氧水的志愿者团队，从大年三十晚上一直忙到现在，除了晚上睡会儿之外，电话基本没有停过，微信沟通到手指抽筋。”安徽金禾实业股份有限公司董事长杨乐得知消毒液严重紧缺的信息后，指挥协调生产、物资供应、仓储等部门，上下联动，迅速组织人员配置、充装消毒液支援湖北。

广大民营经济人士第一时间行动起来，慷慨解囊，为抗疫一线提供帮助，比如恒力集团向武汉市慈善总会捐赠1亿元，专门用于防疫工作；金光集团董事长兼总裁黄志源通过中国华侨公益基金会捐款1亿元和价值35万元的清风消毒湿巾；华为公司向武汉市慈善总会账户捐赠3000万元……据不完全统计，截至2月2日15时，民营企业和各级工商联所属商会累计实际捐资、承诺捐资、成立防疫基金总额共计84.21亿元，捐赠急需物资价值总额共计22.53亿元。

全力保障生活必需品

连日来，为保障市场生活物资供应，广大民营企业开足马力扩大生产，网购配送平台积极响应，充分补给，在支持保障民众生活必需品方面做出了贡献。

1月25日，京东、阿里、美团、多点联合发布了关于坚决履行社会责任全力保障应急物资供应的联合倡议书，得到众多平台企业响应。1月30日，美团买菜积极增加优质供应商，加大采购量，并在山东、河北等产区进行直采，同时，拓展进货渠道，增加了净菜和半成品类商品，全力保障新鲜蔬菜、肉禽蛋奶等生活必需品的供给。

不仅线上商家保障供应，线下商超也积极行动。以连锁超市大润发和欧尚为例，全国480多家分店，门店蔬菜正常日采购量为1000吨左右。为了保障疫情时期的社会供应，日采购量已增至3000吨至4000吨。

全球采购支援抗疫

面对疫情，诸多民营企业纷纷发挥各自营销网和产业链优势，在全球进行防疫紧缺物资的采购调配，多家企业的海外采购行动都是以分秒计的。

北京中航智科技有限公司迅速成立“中航智武汉物资捐赠”工作小组，计划首批从美国购置疫区急缺物资专业防护服1万件，解决灾区防护服急缺的问题。工作小组成立11个小时后，便从美国得克萨斯州定购了1万件防护服。

海外采购紧缺物资需要航空业的大力支持，民营航空企业也发挥企业自身业务优势，积极投身紧缺物资配运。

据了解，自疫情发生以来，吉祥航空将均瑶集团全球采购防疫装备运回国内，捐赠给多个急需防疫装备的城市，包括3万件防护服及其他物资。这些物资陆续由日本、泰国、芬兰等地搭载吉祥航空航班回国，并转运驰援武汉等地。