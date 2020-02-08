疫情是人类良知的试金石

病毒和疫情是人类意志力和协作能力的一道考题，也是检验人类良知的一块试金石。

中国是抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情的第一战场。迅速果断采取行动、上下同心全力战“疫”，公开透明发布信息，积极加强国际合作，面对来势汹汹的疫情，中国的担当，国际社会有目共睹。14亿中国人民用众志成城的决心和行动，为共同维护地区和全球的公共卫生安全作出重大贡献。对此，国际社会普遍赞赏。国际社会与中国并肩战“疫”，上演了无数“岂曰无衣，与子同袍”的感人故事。

然而，美国和西方的某些政客和媒体，罔顾中国积极战“疫”的事实和世卫组织的提醒，逆流而动，作出一系列过激反应，借对疫情的担忧“隔离中国”。更有甚者，某些美国政客竟然乘机散布谣言、肆意抹黑，制造新版“中国威胁论”。在人类面临共同灾难的非常时期，这种幸灾乐祸、落井下石的心态，哪有什么人类良知？

也难怪，有“零和思维”主导，疫情也能成为美国和西方某些政客及媒体污名化中国、打压中国的工具。

公道自在人心。“疫情不能成为产生排外情绪的借口，危机不能泯灭人性”，国际社会越来越多的人士和媒体群起捍卫人类良知。2003年非典期间曾与中国并肩战斗的美国哥伦比亚大学教授利普金，再度与中国同行携手遏制疫情；许多国家和国际组织源源不断雪中送炭，主动向中国捐助防疫医疗物资；日本友人写下“山川异域，风月同天”的友谊箴言；德国中学生齐唱《让世界充满爱》为中国加油，非洲最大银行的上万名员工“穿红衣，挺中国”……一幕幕感人肺腑的瞬间，无不闪烁着人性至善的璀璨光芒，释放出人类同舟共济的强大正能量。

闲言碎语击不垮中国防疫抗疫的坚定信心，艰难困苦压不倒中华民族坚强不屈的钢铁脊梁。千百年来，中华民族正是在与各种疫病、自然灾害、外来侵略等各种艰难困苦的斗争中，练就了百折不挠、众志成城的精神禀赋。疫情当前，中国绝不会掉链子，更不会让世界失望。

“没有人是一座孤岛，在大海里独踞；每个人都像一块小小的泥土，连接成整个陆地。”这个冬天，再读17世纪英国诗人约翰·多恩写下的诗行，会有更深切的共鸣。

全球化的时代，世界再也不可能退回“老死不相往来”的过去。疫情面前，没有人能置身事外。当前，全球面临的战“疫”大考依然严峻。“作壁上观”不可取，“幸灾乐祸”更要不得。

人类同住地球村，命运与共。唯有团结协作，共同战胜疫情，方为人类良知，也才能保证人类的永续发展。