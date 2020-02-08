“当前人类最需要的是团结”

当前，中国正全力应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，国际社会纷纷力挺中国。然而就在中国抗击疫情的关键时刻，美国和西方的某些政客及媒体对疫情作出过激反应，不断制造和散布恐慌，甚至抛出极端言论，引发国际舆论的广泛批评。

“我们需要事实，不需要恐慌；我们需要科学，不需要谎言；我们需要团结，不需要污名。”世界卫生组织总干事谭德塞说出了国际社会的共同心声。

“过激反应不科学也无益”

1月30日，世界卫生组织声明不建议其他国家对中国采取旅行或贸易禁令。次日，美国即宣布最严厉的赴华旅行禁令，过去14天内到过中国的外国人都被禁止入境。澳大利亚紧随美国，宣布对近日内曾到过中国的非本国公民关闭边界。不仅如此，在美国国土安全部官员认为疫情“对美国公众的总体风险尚低”的情况下，美国还第一个从武汉撤出领馆人员，第一个提出撤出其使馆部分人员，第一个宣布对中国公民入境采取全面限制措施。对此，美国国内学者普遍以“过度反应”“过激反应”定义这一举动。

“美国对华采取限制措施恰恰是世卫组织反对的事情。我们正从过度自信滑向恐慌和过度反应。”美国乔治城大学全球健康法专家劳伦斯·戈斯廷对美媒BuzzFeed表示。美国国家卫生研究院紧急救护研究办公室主任杰里米·布朗提醒美国公众，“反应过度的坏处可能跟反应不足一样大”。

美国《洛杉矶时报》发表布朗大学人类学助理教授凯瑟琳·梅森的评论文章指出，“目前一些国家禁止旅行或贸易的做法，是对疫情作出的过激反应。过度应对措施无法遏制疫情的扩散，还将给全球经济造成巨大损失。”

美国《华盛顿邮报》刊登约翰·霍普金斯大学彭博公共卫生学院卫生安全中心流行病学家詹妮弗·诺佐的文章称，中国是关键药品和个人防护装备的重要生产国，在应对疫情的过程中与中国保持积极接触，才是理性做法。

美国公共卫生协会执行理事乔治·本杰明直言不讳地指出，从实际风险讲，枪支滥用、美国本土麻疹疫情，这两个任何一个都比新型冠状病毒更危险。

美国马里兰大学国际卫生合作问题研究专家凯瑟琳·沃什诺普担心，当疫情暴发时，采取边境限制措施削弱了世卫组织的权威。此举“只是迎合舆论的、政治层面可见的一种政策，破坏了应对此类疫情需要的合作方式”。

北京大学国际关系学院教授王勇在接受本报记者采访时指出，作为一个医疗水平高、防疫能力强的发达国家，美国率先对中国疫情作出过激反应，采取过度应对措施，与世卫组织的建议相违背，这是“美国优先”政策理念的又一体现。

“美国政府的过激做法，实际上加剧了美国国内和国际社会的恐慌，不利于国际社会团结，与科学抗击疫情的目标背道而驰。”上海国际问题研究院院长陈东晓向本报记者指出。

“疫情不能成为排外借口”

据美国《纽约时报》报道，1月30日，美国国务卿蓬佩奥访英期间再次提及“中国威胁论”，抛出“担心中国的制度”“共产党是核心威胁”等言论。同日，美国商务部长罗斯在接受福克斯电视台专访时称，中国的疫情“有助于制造业回流美国”。此前，美国参议员科顿甚至呼吁白宫“禁飞一切来往中国的民航班机”。这些不合时宜的杂音，引发美国国内及国际舆论的严厉驳斥。

“中国的疫情对美国没有好处。”诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼在《纽约时报》发表文章说，罗斯显然不明白，现代制造业不再是不同国家工业部门间的“直接竞争”，如今大量进口商品都是“中间产品”。在一个全球价值链世界里，任何干扰进口的东西，无论是关税还是病毒，都会增加生产成本。《纽约时报》则谴责罗斯的言论是“对一个处于危机中国家的麻木不仁”。

美国《赫芬顿邮报》呼吁美国公众不要相信科顿的话，称其在“散布虚假消息和恐慌情绪”。该报还不无讽刺地指出，“科顿的言论没有医学专业根据，倒是与他反中国的一贯立场相一致。他对中国的批判走入极端，变成了对中国政府毫无依据的指控”。

与此同时，个别西方媒体以“黄色警报”“中国病毒”等为题大做文章，少数国家和地区还出现了针对华人乃至亚裔群体的种族歧视现象。美国有线电视新闻网感叹：“带来伤害的并非只是疾病。”德国《法兰克福汇报》呼吁，现在并非是“中国与世界的抗争”，而是“人类与冠状病毒的抗争”。

美国《芝加哥论坛报》刊文称，疫情当前，歧视、偏激言论数量激增。但疫情不能成为产生排外情绪的借口，危机不能泯灭人性。正如美国免疫和呼吸系统疾病中心主任南希·梅索尼耶所言：“不要让恐慌支配你的行动。不要因族裔来推定一个人是否感染了病毒。”

“信息分享透明高效，防控机制坚决有力，积极推动国际合作共同应对——中国在疫情防控中为国际公共卫生事业作出巨大贡献。”陈东晓指出，某些西方政客的极端言论不仅缺乏经济全球化的常识，也是对中国抗击疫情能力及社会韧性的误判，更反映了他们惯有的“零和博弈”思维及“落井下石”的阴暗心理。

德国联邦经济发展与对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼表示，正是中国人民承受着最沉重的负担，正是中国作出的牺牲和承诺，才避免了疫情在全球以更快的速度传播。他们应当获得我们的尊重和支持。

俄罗斯卫星通讯社援引亚洲地缘政治学者诺恩的观点表示，某些西方媒体出于政治目的故意散布恐慌，夸大其词。可以多观察世卫组织的说法——中国正以前所未有的方式应对这场疫情，为世界树立了应对疫情的新标杆。“比疫情更危险的，是恐惧和仇恨，这才是我们面临的‘病毒’”。

“疫情是我们共同的挑战”

面对疫情，众多国际政要及友好人士声援中国，众多国家和国际组织、民间组织或个人正积极筹措、运送医疗防疫物资到中国。正如“德国之声”网站所说，“疫情当前，人类最需要的是团结”。

联合国秘书长古特雷斯近日呼吁，国际社会应团结一致，对中国及其他可能受到疫情影响的国家表达强烈支持，避免无辜人群和疫情受害者被污名化。

巴西总统博索纳罗在社交平台上声援中国抗击疫情的努力，称“疫情是我们共同的挑战，在这场战斗中巴西与中国团结一致”。据韩联社报道，韩国总统文在寅表示，韩中互为友好邻邦，中国的困难就是我们的困难，韩国将不遗余力地提供支援和配合，与中国携手抗击疫情，共克时艰，推动两国关系进一步发展。

据法新社报道，加拿大总理特鲁多呼吁该国公民，面对新型冠状病毒危机要团结一致，并提醒警惕针对加拿大华人的任何歧视。伊朗外长扎里夫在社交平台上援引中国古语“岂曰无衣，与子同袍”，称“伊朗始终与中国站在一起”。意大利总理孔特表示，“意大利境内任何人都别想利用疫情诉诸歧视甚至暴力，这是绝对不能接受的。”巴基斯坦驻华大使哈什米近日重申了不因疫情从中国撤侨的决定，并称赞中国拥有治疗这种疾病最好的医疗设施。

“抗击疫情是当前国际社会的共同任务和挑战。中国在抗击疫情的最前沿，采取了高强度措施，为此承担了巨大的经济和社会牺牲，目的是为了防止疫情向他国蔓延的可能。国际社会高度肯定中国政府的举措，并积极向中方伸出援手，体现了共克时艰的人道主义精神。”陈东晓说。

福克斯新闻援引学者观点指出，要防止疫情扩散，除加强监控、普及疫情和防护知识以外，最重要是配合中国政府并加强与其他相关国家和机构之间的沟通合作，投入更多资源和中国一起对疫情进行研究，加强公共卫生基础设施建设，这才是其他国家避免感染入侵的最好方式。

王勇指出，在全球化时代，如何应对传染病等公共卫生危机，考验着国际社会的合作机制和能力。中国提出共建人类命运共同体，为应对全球性挑战提供了建设性方案。而“某国优先”“以邻为壑”的政策只会给世界带来灾难，导致人类社会的退化。

上海国际问题研究院近日发布的《中国抗击新型冠状病毒：进展与前景》评估报告建议，面对疫情，国际社会为维护共同安全应采取三大联合行动：优化现有疫情信息公开机制、加强国际卫生防疫经验交流、反对歧视疫区和疫区人民。

陈东晓表示，国际社会要践行“同舟共济”的理念，抛弃“零和博弈”的思维；培养民众科学认知、应对疫情，清除谣言滋生和蔓延的土壤；强化国际卫生合作机制及能力建设，尤其对公共卫生防控能力较弱的国家，要加强对其在资金、人力和经验等方面的支持。