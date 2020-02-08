扶贫工作队，拉起来就是战“疫”队（来自疫情防控一线的报道）

图为汪武颈村检查点。

本报记者 侯琳良摄

在湖北省黄石市疫情分布图上，乡镇农村属于情况突出的地区。2月7日下午，记者一行驱车前往与江西省交界的黄石阳新县农村实地探访，通过多次检查，花了两个多小时，才抵达有“阳新北大门”之称的白沙镇。

沿着村道径直往前开，在一家门前国旗飘扬的村部停下车。这个村叫汪武颈村，村部广场立起的高音喇叭，正在播报疫情防控知识。前方路口，一个搭起的蓝色帐篷，就是检查点。村党支部书记黄朝寅介绍：“正在值守的两位‘红袖章’是市里的干部呢！”

市里的？原来，他们来自黄石市机关事务管理局，是驻村扶贫工作队的队员。汪武颈村是县里的重点扶贫村，虽然已经脱贫摘帽，但是脱贫不脱政策。队长龚世明说，脱贫是一场攻坚战，两个人在这里干了两三年了。

阳新退出贫困县序列还不到1年时间。作为武汉城市圈的一部分，全县有7.2万人从武汉回家过年。疫情来袭，吹响了县里382支四级扶贫工作队、上千名扶贫干部返村战“疫”集结号，他们毅然放弃家庭团聚，奔跑在阳新乡村大地上。

龚世明毫不犹豫地回到村里，摸排相关地区返乡人员情况，值守检查点。黄朝寅说，幸好他们回来了，不然5个村干部，真忙不过来。更关键的是，扶贫队员雪中送炭，带来了口罩、酒精等物资。农村这些防疫用品比较少，这个当口，很是需要。

问起村里的疫情状况，龚队长了然于胸：今年返乡回村过年的有134人，确诊一例已经治愈，目前处于隔离观察状态，还有一例疑似患者在县医院住院。

记者看到，村部的厨房地上堆放着一些蔬菜，还有几袋土鸡蛋。龚队长说，村里乡亲看到他俩吃住都在村部，送来新鲜蔬菜鸡蛋，心里暖暖的。

采访快结束时，一辆车开进了村部广场。原来是黄石市政协副主席、市扶贫办主任张保平来村里指导工作。“大年三十那天，黄石就决定：就地转化，扶贫工作队拉起来就是疫情防控工作队。扶贫工作队队员就是急先锋，要拉起一道抗‘疫’的坚固防线。”张保平说。

告别汪武颈村，沿着村道继续往前。在吴东城村委会办公楼附近，碰到了正在给村民散发传单的万健学。他也是一名驻村扶贫工作队队员，来自阳新县农业农村局。“元宵节就在眼前，得赶紧告诉村民不要进行聚集性活动，比如舞龙舞狮、灯谜晚会等。防控吃劲的紧要关头，这些千万来不得！”万健学说。

他大年三十下午赶回吴东城村，同样吃住在村里。问他，奋战半个月想不想家？万健学说：“妻子孩子都在老家，开车过去要两个小时，想他们了就打个视频电话。希望疫情早点控制住，回家团聚。”

在白沙镇，每过一个检查点都十分严格。不仅监测体温、登记信息，还有工作人员拿手机把车牌号拍下来。“疫情不退，我们不收兵！”镇党委书记毛卫平说。

《 人民日报 》（ 2020年02月08日 02 版）