以科学精神做好疫情防控工作

在习近平总书记提出的“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”疫情防控工作十六字要求中，科学防治是重要内容。

2月3日，习近平总书记主持召开中共中央政治局常务委员会会议，再次研究加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。会议强调战胜疫病离不开科技支撑，要加大科研攻关力度，科学论证病毒来源，尽快查明传染源和传播途径，密切跟踪病毒变异情况，及时研究防控策略和措施。疫情发生以来，各地各有关部门认真贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署，从做好疫情监测、排查、预警工作，到强化重点地区人员流动防控；从适当延长春节假期、调整学校开学时间，到加强溯源和病原学检测分析、加快治疗药品和疫苗研发，疫情防控的方方面面都体现着科学精神、贯穿着科学原则。实践证明，只有弘扬科学精神、坚持科学防治，才能打赢这场疫情防控阻击战。

当前，疫情防控正在全面推进，防控力度持续加大，但形势依然复杂严峻。各级党委和政府要按照习近平总书记提出的明确要求，“科学判断形势、精准把握疫情”，尽最大努力、采取更科学周密措施，坚决守护好人民群众的生命安全和身体健康。正月十五到了，有序做好返程人员疫情防控极为重要。多一些提早规划、多一些主动应对，多一些周密安排，才能最大程度减少不利因素影响。疫情防控是一个系统工程，需要科学地防、科学地控、科学地治、科学地管。要继续采取联防联控、群防群治措施，针对不同地区、不同场所、不同行业等不同情况，分类制定个人防护、家庭防护、工作场所防护、交通工具防护等的科学规程，切实提高疫情防控的科学性和有效性。

科技是战胜疫病的利器。打赢疫情防控阻击战，我们必须相信科学、依靠科学，运用科学力量战胜疫病。认清病毒才能战胜病毒，要加强全国统筹，联合各地、各方面专家开展科研攻关，强化科研、临床合作，尽快研制出快速简易的确诊方式，抓紧研发疫苗和有效药物等病毒克星，增强人民群众抗击疫情的信心。要集中精兵强将，对病例诊断、患者治疗等深入研究，及时总结成功经验，不断完善诊疗方案并及时共享，加强救治指导，提高医疗救治效果，降低死亡率，提高治愈率。要强化科技资源整合利用，积极运用各种科技手段，对疫情传播规律及影响因素进行研判，及时监测发现新情况新问题，为更有针对性地防控疫情提供专业支撑。

知识就是力量。战胜疫病，提升全社会的科学意识和科学素质同样至关重要。要综合运用各种传播手段，加强对新型冠状病毒感染肺炎防控知识的宣传普及，帮助公众科学地自我保护和救助他人。同时，要引导公众尊崇科学、相信科学，不信谣、不传谣，纾解焦虑情绪，消除恐慌心理。公众养成良好的卫生习惯、形成科学的生活方式、具备健康的心理素质，就能构筑起防控疫情的重要防线，不仅有利于个人健康安全，更能有效遏制病毒肆虐。人人尽到自己的责任，一起营造科学防治的社会氛围，就能为疫情防控凝聚起强大正能量。

科学是战胜疫病的决定性力量。只要高扬科学精神，客观地认识疫情、科学地防治疫情，我们就一定能夺取这场疫情防控阻击战的最后胜利！

《 人民日报 》（ 2020年02月08日 01 版）