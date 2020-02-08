大力强化社区网格化管理

西安市长安区

高效采集信息 织密防控网络

本报记者 龚仕建

依托科学高效的信息采集，不断织密疫情防控网络。陕西省西安市长安区做好源头控制，在社区、村组，以人工摸排、群众监督、外来人员报备等多种方式，扩大防控范围；在公路、铁路，通过大数据手段了解所有外来人员动态信息，实时掌握情况，及时采取必要措施。

在韦曲街道智慧城三期小区，因为有新冠肺炎确诊病例，两个单元楼34个住户居民需要居家观察。记者看到，在单元楼外，安保人员临时搭建了小帐篷，24小时值守。

“居民虽然不出小区，但是生活有保障。”小区业主侯阳春说，她在一周前加入小区包抓单位招募成立的志愿者队伍，和12名队友一起，每天负责在微信群里“接单”，为居家观察的小区居民免费跑腿代办送货、购物等生活事项。

“我们每天对重点人群进行持续观察，实行‘一对一’跟踪服务管理，了解他们的身体状况和最新动态，发现问题及时处置和报告，做到快速排查、细心处置、分类管控、全程跟踪，建立动态管理台账。”长安区韦曲街道防疫工作站总指挥何忠涛说。

依托严格的措施，长安区实现了精准防控。

湖南汉寿

细化防控措施 确保落实到位

本报记者 何 勇

2月2日傍晚，湖南省汉寿县沧港镇北拐村一个穿着志愿者红马甲的老人，对进入村里的车辆逐一进行消毒，对进村人员逐一测量体温。他是村里的老支书刘光新。“我虽然不担任党支部书记了，但党员精神要保持。现在疫情防控形势这么紧张，村里就这几个村干部忙不过来，我作为一名老党员，必须要加入。”

老支书刘光新主动请缨，激发出更多党员的使命感。北拐村现由10多名党员组成的抗击疫情志愿服务队，活跃在疫情防控第一线。党员们划分排查责任片区，挨家挨户电话联系，电话打不通就上门排查，遇到串门、聚集的人，党员们就耐心劝阻、讲解疫情防控知识。

面对疫情，汉寿县实行“五包”制度：县级领导包乡镇、乡镇班子成员包村、驻村第一书记包片、驻村干部包组、村（社区）党员干部包户；乡镇卫生院、村（社区）卫生室等相关专业人员每天定时对返乡人员进行两次体温监测，对居家观察的住户提供生活必需品，将群防群治防控措施落实到户、落实到人。

成都青白江区大弯街道

蔬菜自助售卖 方便社区居民

本报记者 王明峰

2月7日上午10点，家住四川省成都市青白江区怡湖玫瑰苑的黄玲来到设在小区里的蔬菜自助售卖点。从货柜左侧进入，用酒精将双手消毒，然后在5元区取出一袋洋葱、一袋黄瓜，又从10元区拿出一袋金针菇，随后将菜钱直接放入一旁的箱子里，之后从货柜右侧离开……前后花了不到3分钟，黄玲买好了需要的菜，整个过程没有与任何人近距离接触。

“我们头天晚上与超市联系准备好菜品，第二天运到小区分装，9点准时上架供居民挑选。”玫瑰苑泰然物业客服人员许凤介绍，“按5元、10元分袋包装，分区域放置，这样取菜、付款都比较方便，也能减少消费者在售卖点停留时间。”

“蔬菜都是早上送来的，很新鲜。”“这种无人售卖的方式可以减少人与人的接触。”蔬菜自助售卖现场，陆续有居民前来选购，大家对这样的方式表示满意。

记者了解到，该小区是大弯街道怡湖社区开展的试点。“接下来，我们会在其他小区进行更完善、更规范的推广，尽可能对辖区5300多户、1.3万多人进行全覆盖。同时根据情况，增加肉类、冻制品类。”怡湖社区党委书记黄俊说。

新疆阿克苏

街道“小分队” 服务全方位

本报记者 杨明方 阿尔达克

“人多不去凑热闹，网络问候心意到；洗手通风很重要，出门务必戴口罩。”清晨，家住新疆阿克苏市英巴扎街道的居民居麦克·托合提一开窗，便听到扩音小喇叭里传来的声音。居麦克知道，那是社区的疫情防控小分队在提醒居民尽量少出家门、做好自我防护。循环播放的广播，让新冠肺炎疫情防控知识宣传深入到家家户户。

英巴扎街道疫情防控小分队由驻社区“访惠聚”工作队队员、社区党员干部和志愿者组成，分别开展宣传、执勤、运输等工作。英巴扎街道党工委书记金冠华告诉记者，“小分队”除做好宣传、人员登记、车辆消毒等，还负责给社区老年人、残障人士和特殊困难家庭运送生活物资。社区工作人员对来往人员进行筛查，精确到户，建档立卡。

新城街道百合园社区党支部书记杨帆介绍，百合园社区共有8个小区、4269户居民，30名党员干部分小组包联小区，每天按时向群众宣传疫情防控知识，为群众提供各类服务。

上海杨浦区殷行街道

志愿“快递员” 上门送口罩

本报记者 姜泓冰

“咚咚咚……”家住上海市杨浦区殷行街道民一（1）居民区的八旬王阿姨听到敲门声，心里纳闷：会是谁来串门呢？

打开门一看，几个年轻人递过一包口罩说：“王阿姨，我们是居委会的志愿者，昨天您预约了5只口罩，现在给您送来了。”王阿姨连声道谢。

从2月2日开始，上海市民可到居住地的居（村）委会预约购买口罩。居委会干部开动脑筋，通过居委会干部上门统计、微信平台统计等办法多管齐下，简化预约登记手续。

考虑到社区老年居民较多，为了避免集中预约登记和去药店购买时产生不必要的交叉感染风险，民一（1）居委会创新购买发放方式，按照药店预约量下发，由居委会干部、楼组长和志愿者根据预约登记顺序，挨家挨户将口罩送到居民手中，同时回收预约凭证上交至各药店，做到了志愿者多跑腿、居民不出门。

《 人民日报 》（ 2020年02月08日 07 版）